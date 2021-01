En una reciente entrevista Alejandro Tommasi reveló que Armando Manzanero falleció dos días antes de que se hiciera público.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Alejandro Tommasi señaló que una persona cercana le informó la muerte de Armando Manzanero días antes de que se anunció.

El actor recordó que él acudió a sus redes sociales para informar el fallecimiento del cantautor días antes, pero de inmediato recibió críticas porque la familia del compositor no había confirmado la noticia.

Alejandro Tommasi asegura que familia de Armando Manzanero ocultó su muerte

En el video Alejandro Tommasi detalló que el publicó días antes la muerte de Armando Manzanero, ya que una fuente cercana se lo notificó.

“Yo lo publiqué el sábado, o el viernes que a mi llegó la noticia de gente muy cercana... Yo te puedo decir que sí falleció ese día..." Alejandro Tommasi

El actor detalló que de inmediato le llovieron críticas por compartir la noticia cuando no había pasado. Tras los diversos comentarios el famoso decidió eliminar su publicación para no generar mayor controversia.

Alejandro Tommasi destacó que en ese momento la familia prefirió no revelarlo ya que era fin de semana y se querían esperar para poder resolver todos los trámites necesarios.

“A mí me dijeron ‘no, no ha fallecido, está muy bien en el hospital', lo que pasa es que la familia no lo quiso decir hasta después, para evitar que la prensa se fuera encima el fin de semana. En fin, creo que lo dijeron hasta el domingo, ya lo habían incinerado, ya la familia había tomado su lugar, ¿sí me explico?" Alejandro Tommasi

El actor puntualizó que si pidió una disculpa ya que nunca pensó que la familia iba a tomar la decisión de no revelar la noticia hasta días después.

“Yo quité en el ‘chacaleo’, me dijeron que por qué yo daba esa noticia… y yo supe de su fallecimiento al momento, entonces yo lo publiqué sin saber que ellos lo querían ocultar dos días más, ¿no?... Yo lo que dije fue ‘me disculpo’” Alejandro Tommasi

Sin embargo el famoso puntualizó que el recibió la noticia de la muerte de Armando Manzanero de una fuente muy cercana.

“Yo recibí la noticia de una parte muy directa de ‘oye falleció el señor Manzanero’ y yo enseguida lo anuncié y me dijeron 'oye, ¿cómo estás diciendo esto? si el señor Manzanero todavía vive'. La familia está ratificando que él vive, que está muy bien y que se está recuperando…y el lunes fallece” Alejandro Tommasi

Antes de finalizar su entrevista, Alejandro Tommasi señaló que aunque respeta la decisión de la familia él sabe que el compositor murió antes del 28 de diciembre.