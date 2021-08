Alejandro Tommasi fracasa como cantante; se alejará de redes sociales

El gran actor mexicano Alejandro Tommasi, de 63 años de edad, se encuentra muy triste pero también muy molesto y es que el fin de semana debutó como cantante y nadie lo apoyó .

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram se queja de que ninguna persona haya descargado su tema y que solo 50 personas hayan escuchado su versión de una canción muy bonita obra de Juan Gabriel.

Ante la falta de interés a su carrera musica l, el polémico actor de grandes telenovelas, amenaza con cerrar sus redes sociales ya que nadie valora el esfuerzo detrás de su trabajo.

“Lo más seguro es que cierre mis redes… Invierto muchísimo tiempo platicando y contestándoles y a veces una burradas que verdaderamente ya… He promovido mi disco y no me apoyan en nada”, se quejó amargamente.

Así como aseguró que tampoco tuvo el apoyo de sus fans cuando participó en la obra de teatro La Dama de Negro: “nadie fue a verme”, subrayó.

Alejandro Tommasi (Agencia México)

Alejandro Tommasi lamenta falta de interés en sus proyectos

Consiente de que los artistas viven del público, Alejandro Tommasi lamenta que el público no valore a los verdaderos artistas como él pues tiene bien claro que sus trabajos fuera de la televisión no interesan tanto.

“Soy una persona que no les interesa; saco temas, no los compran; hago streaming, no me van a ver. Solamente les gusta verme en la televisión donde no pagan”, dice y reprocha que la gente descargue muchos temas al día pero no el suyo.

Finalmente y ya resignado, lamenta que su trabajo no sea valorado razón por la que se dedicará a lo que mejor sabe hacer: trabajar para ser feliz él y no a los demás.

Al respecto, fans del actor y ahora cantante prometieron que descargaran su canción “Cuando todo se acabe” así como animaron a seguir cantando así como no darse provenido en perseguir sus sueños.