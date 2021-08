Alejandro Tommasi revela que su ex, Óscar Ruiz, continúa acosándolo

Recordemos que el actor y cantante mexicano, Alejandro Tommasi, tuvo una muy sonada relación con Óscar Ruiz.

Alejandro Tommasi y Óscar Ruiz se casaron en el año 2011; pero tal parece que lo que prometía ser una historia de amor se convirtió en una pesadilla, por lo que se divorciaron cuatro años después.

De acuerdo con las declaraciones de Tommasi, el desamor se originó por agresiones y maltratos.

Luego de este mal rato, se supo que la pareja se volvió a dar una oportunidad. Sin embargo no pudieron arreglar la situación.

Incluso en varias ocasiones, el actor reveló que Ruiz lo seguía acosando, por lo que la situación terminó en demandas .

Este 17 de agosto, el famoso programa de espectáculos, “Ventaneando”, dio a conocer que luego de varios años de haberse separado, Alejandro Tommasi y y su ex continuaban en conflicto.

Cabe mencionar que desde que se llevó a cabo el divorcio, Tommasi denunció a Ruiz por agresiones y violencia.

Sin embargo, tal parece que esto no ha sido motivo suficiente para que Óscar Ruiz se aleje de él.

De acuerdo con los informes, Tommasi reveló que las autoridades dieron “carpetazo” a las denuncias que emitió en contra de su ex.

Esto a su vez, ha favorecido que Ruiz continúe acosando y extorsionando al actor.

Posteriormente, Tommasi declaró no haber permitido que el Ministerio Público archivara el caso; pues Ruiz se mostrado bastante interesado en continuar buscándolo.

“Aquí el asunto es que la ley no está haciendo su trabajo. Entonces ya, el Ministerio Público iba a archivar el caso y yo no lo permití. Esta persona sigue suelta y sigue obsesionada con buscarme”

Posteriormente, reveló que su ex le ha escrito a su abogada; mientras que a él le manda mails.

De acuerdo con sus declaraciones, él lo que hace es bloquearlo.

Sin embargo, Ruiz vuelve a conseguir nuevos chips.

“A mi abogada le ha escrito, a mí también me manda mails. Cada vez yo lo bloqueo y vuelve a sacar chips, en donde me está extorsionando, en donde quiere dinero. ¿Qué se ponga a trabajar, no? ¡Que se ponga a hacer algo! Yo no lo voy a mantener toda la vida

Alejandro Tommasi