¿Alejandro Nones ya recibió la bendición para andar con Geraldine Bazán? Esto dijo la ‘suegra’ cuando fue cuestionada sobre los rumores de la nueva relación amorosa de su hija.

Desde hace varias semanas se ha especulado sobre la supuesta relación que existe entre Alejandro Nones y Geraldine Bazán. Los famosos coincidieron en las grabaciones de la telenovela ‘Corona de Lágrimas 2′.

Pese a todas las especulaciones, Alejandro Nones y Geraldine Bazán no han confirmado su relación amorosa. Pese a que ellos niegan un romance, diversos medios han señalado que en diversas ocasiones se les ha visto juntos.

Geraldine Bazán se encuentra en medio de la controversia y que en los últimos días ha sido vinculada sentimentalmente con su compañero Alejandro Nones.

Aunque Geraldine Bazán confesó que es algo normal que sea vinculada con los actores con los que trabaja, su mamá reveló si aprueba la relación de su hija con Alejandro Nones.

Rosalba Ortiz fue una de las invitadas a los XV años de Bárbara Torres. Durante el evento la mamá de Geraldine Bazán fue cuestionada sobre los rumores que apuntan a que su hija tiene una relación con Alejandro Nones.

De manera sorprendente Rosalba Ortiz señaló que no se encontraba de acuerdo con está relación. Sin embargo destacó que no era por algo en específico, sino porque ninguna madre acepta los pretendientes de sus hijas.

“A mí no me gusta nadie. Cuando una es mamá no nos gusta ningún pretendiente”

Rosalba Ortiz