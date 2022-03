Geraldine Bazán y Luis Murrillo terminaron su noviazgo

Luego de que la mamá de Geraldine Bazán dijera no querer conocer a Luis Murillo hasta que la actriz decidiera es el definitivo, se dio a conocer la ruptura.

Fue apenas en noviembre, cuando Rosalba Ortiz, dijo no conocer a Luis Murillo y tampoco desear conocerlo, pues no le dio mayor importancia al noviazgo de Geraldine Bazán.

Rosalba, Geraldine Bazán y Luis Murillo (Agencia México )

Actualizando su situación sentimental, Geraldine Bazán estar soltera, luego de que se presumió en redes sociales junto a su novio, el empresario Luis Murillo.

Por lo que ahora los rumores de un noviazgo con Alejandro Nones, son más fuertes. Esto fue lo que dijo Geraldine Bazán.

Geraldine Bazán soltera de nuevo; ya no es novia de Luis Murillo

En junio del año pasado, Geraldine Bazán y Luis Murillo hicieron pública su relación, luego de compartir fotografías juntos en Instagram.

Pero al parecer, el romance de meses atrás terminó, hecho que fue confirmado por Geraldine Bazán, diciendo “en algún momento se iba a saber”.

Aunque no quiso ahondar en el tema diciendo “no hablo de mi vida privada”, Geraldine Bazán aseguró estar feliz “enfocada en el trabajo y mi familia”.

Geraldine Bazán (Agencia México)

Pese a que su única relación amorosa pública después de su divorcio con Gabriel Soto, ya terminó, Geraldine Bazán no descarta la posibilidad de tener otro romance.

“Pretendientes hay, pretendientes siempre hay”. Geraldine Bazán, actriz.

Geraldine Bazán titubea al cuestionarle romance con Alejandro Nones

Geraldine Bazán fue cuestionada por un supuesto romance con Alejandro Nones, con quien comparte créditos en la novela ‘Corona de lágrimas 2′.

Alejandro Non, actor. (@alenones)

Y es que fue el vidente Farath Coronel quien dijo que el set de ‘Corona de lágrimas 2′ había un romance entre Geraldine Bazán y Alejandro Nones; ¿qué dijo la actriz?

Ante el cuestionamiento, dijo no haber estado enterada de lo que se decía y titubeando al mismo tiempo, solo sostuvo “no sé, no sabía, no sé, no sabía que eso estaba sucediendo”.

Geraldine Bazán mostró comportamiento nervioso sobre el cuestionamiento y sin confirmar o negar la relación, dijo no saber qué decir pues no estaba enterada de los rumores.

Asimismo, Geraldine Bazán dijo que prefería le predijera “la lotería o los nuevos proyectos”.