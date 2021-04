En su programa radiofónico, Maxine Woodside destacó que Enrique Guzmán nunca fue un caballero e incluso amenazó a su hijo.

Enrique Guzmán se encuentra en medio de la polémica, luego de que Frida Sofía reveló en entrevista para Gustavo Adolfo Infante que su abuelo la tocó de manera indebida cuando tenía 5 años.

Durante su programa radiofónico ‘Todo para la mujer’, Maxine Woodside señaló que el cantante nunca fue un caballero e incluso recordó cuando amenazó a su hijo tras dejar de ser mánager de Alejandra Guzmán .

Maxine Woodside: “A mí no me cuenten que Enrique Guzmán es un santo”

En el video Maxine Woodside habló sobre la polémica entre Frida Sofía y Enrique Guzmán. Durante su intervención la periodista destacó que ya se presentaron las versiones de los dos involucrados y que no se puede tomar un bando ya que no se estuvieron presentes en ese momento.

“Algunos le creen a Frida, otros no le creen porque Enrique Guzmán salió a desmentir lo que dijo su nieta (…) ahí están las dos versiones, no estuvimos ahí, no sabemos” Maxine Woodside

La locutora recordó que el cantante no fue un caballero y que en esa época era una persona completamente a la que se muestra hoy en día.

“Enrique Guzmán en esa época, no es el mismo que vemos hoy día (…) muy violento, muy agresivo. Ahora resulta que es un santo, ahora si es un santo, porque ya pasaron los años, porque ya sentó cabeza” Maxine Woodside

En ese sentido Maxine Woodside destacó que ahora Enrique Guzmán ya se aplacó porque se encuentra casado y ha dejado el alcohol, pero en su juventud era otra cosa.

“Ya es otra persona, los años te aplacan, pero cuando era chavo y famoso, nombre, para que te cuento. Me consta. A mí no me cuentan” Maxine Woodside

La periodista recordó cuando Enrique Guzmán amenazó a su hijo cuando dejó de ser el mánager de Alejandra Guzmán.

“Mi hijo manejaba la carrera de Alejandra Guzmán y cuando se separaron, que ya no la estaba manejando, Enrique Guzmán hasta nos demandó y un día mandó a mi casa a dos jóvenes que agarraron a mi chofer, lo amagaron, se metieron a mi casa, robaron, y me cortaron todos los sacos; las mangas, las cortaron. No se los llevaron. Le cortaron las mangas” Maxine Woodside

Maxine Woodside confesó que pudieron detener a las personas que entraron a su casa y ellos confesaron que los había mandado el cantante.

“Luego ellos mismos, cuando los agarraron, declararon que Enrique Guzmán les había pagado para que fueran asaltar a mi casa. A mí no me cuenten que es un santo” Maxine Woodside

Maxine Woodside: “Frida la ha pasado muy mal”

Durante el programa se habló que Frida Sofía ha pasado una infancia muy difícil con todos los excesos que en su momento tuvo Alejandra Guzmán.

Maxine Woodside incluso recordó que Enrique Guzmán mató a una persona en su juventud.

“Acuérdense que hubo una época que balaceó a un mesero o taxista y lo mató. No es un santo y no es un caballero. A lo mejor hoy día, pero no fue un caballero porque las cosas que ha hecho Enrique Guzmán no son de un caballero. Debe una vida” Maxine Woodside

La locutora destacó que el cantante golpeó a Silvia Pinal y que incluso un día la persiguió tirando tiros, no son cosas de caballero.