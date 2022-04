Alejandro Fernández recuerda a Joan Sebastian el día de su cumpleaños número 71: “Estoy seguro de que estará celebrando con mi jefe”, dice.

A través de su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 4 millones de personas, Alejandro Fernández compartió algunas fotografías de sí mismo posando junto a Joan Sebastian.

Y es que este 8 de abril, Joan Sebastian hubiera cumplido 71 años de edad, razón por la que ‘El potrillo’ le rinde un pequeño tributo.

“Feliz cumpleaños, maestro querido. Estoy seguro de que estará celebrando con mi jefe. Les mando un fuerte abrazo a ambos”, escribe el cantante, quien asegura le dedicará su concierto de esta noche.

Alejandro Fernández rinde tributo a Joan Sebastian (@alexoficial / Instagram)

Recordemos que Vicente Fernández murió el 12 de diciembre de 2021, por lo que Alejandro Fernández da por hecho que ‘El charro de Huentitán’ está conviviendo con el ‘Rey del jaripeo’.

El 13 de julio de 2015 murió Joan Sebastian tras perder una larga lucha contra el cáncer de huesos, sin embargo, su pérdida no es el motivo por lo que hoy su nombre suena fuerte dentro de la industria musical.

El llamado ‘poeta del pueblo’ está celebrando su cumpleaños por lo que algunos cantantes así como sus hijos lo están felicitando de la tierra al cielo.

José Manuel Figueroa organizó un festejo donde descansan los restos mortales de Joan Sebastian. Al evento acudieron algunos de sus allegados.

Posteriormente, a través de su cuenta de Instagram publicó un video donde se observa a un grupo de mariachis tocar frente a la tumba del fallecido cantante.

Por supuesto, además de los éxitos de Joan Sebastian, José Manuel Figueroa le cantó a su padre.

“Hiriendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo, me iré, aunque eres mi necesidad te dejo, pero eso de qué te olvidé, no sé”, se le escucha cantar con un gran sentimiento.

¡Te amo papá!, grita José Manuel Figueroa y agradece a sus seguidores que lo acompañaran a distancia.