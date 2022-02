Alejandro Fernández dejó de seguir a su exesposa en redes sociales tras compartir foto con su novio

Alejandro Fernández dejó de seguir a su exesposa en redes sociales, luego que ella compartiera una foto con su actual novio.

Así lo reveló la propia América Guinart, exesposa de Alejandro Fernández, durante una charla que tuvo con su hija a través de una plataforma digital.

El asunto salió a la luz cuando le preguntaron a la exesposa de Alejandro Fernández cómo es su relación con el padre de sus hijos a 20 años de su divorcio:

Incluso, América Guinart dijo que Alejandro Fernández le ofreció disculpas en reiteradas ocasiones tras su divorcio -ocurrido entre rumores de infidelidad- aunque no reveló el motivo que lo llevó a hacerlo:

“¿Alejandro me pidió?, sí, muchas veces”

La más grande prueba de que Alejandro Fernández y América Guinart llevan una excelente relación fue en el funeral de Vicente Fernández, donde se hizo presente de principio a fin.

Sin embargo, América Guinart reveló que su relación con Alejandro Fernández no es tan buena en redes sociales, pues hace tiempo el cantante la dejó de seguir.

La situación en la que, dijo, se dio su distanciamiento digital haría pensar que pese a los años separados, Alejandro Fernández todavía tiene sentimientos por su exesposa:

“En un cumpleaños de mi novio, subí la foto de mi novio, y raro porque a mi novio no le gusta que lo saque en redes, y esa vez se me hizo fácil, y Alejandro me dejó de seguir”.

América Guinart, exesposa de Alejandro Fernández