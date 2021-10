Alejandra Guzmán habla sobre su aparición en los ‘Pandora Papers’

Alejandra Guzmán es una de las famosas mencionadas en la investigación ‘Pandora Papers’, que expone las fortunas ocultas en paraísos fiscales de personajes adinerados.

Ante ello, Alejandra Guzmán salió a defenderse, asegurando en entrevista para el programa ‘Ventaneando’ que es una mujer honesta, que ha trabajado desde muy jóven:

“Siempre lo he sido [trabajadora], ¿quién me va a mantener?... Mientras hablen es porque ando en el camino ¿no?, eso dicen… Siempre ha sido mi bandera, mi honestidad y mi sonrisa, que es honesta!

Sin dar explicaciones del por qué recurrió a paraisos fiscales para comprar lujosas propiedades en Estados Unidos, Alejandra Guzmán señaló:

“A veces me paso de honesta y luego no les gusta, pero bueno, cada quien”

Para demostrar que no para de trabajar, Alejandra Guzmán presentó la línea de joyería que realizó en colaboración con el diseñador Daniel Espinoza.

La cantante señaló que empezó a trabajar la plata con su sobrina Jordana, hija de su hermano Luis Enrique Guzmán, lo que le hizo conocer a Espinoza.

El diseñador la invitó a su taller, en Taxco, Guerrero y así comenzaron a crear sus primeras piezas, inspiradas en el nombre de sus canciones y en sus vivencias.

De hecho, Alejandra Guzmán dijo que involucrarse en la joyería le ayudó a lidiar con los difíciles momentos que vivió tras las acusaciones de su hija Frida Sofía.

“A mí me fascina estar creando porque yo estoy conectada con el universo, entonces cuando yo me siento feliz es cuando más creo, y yo empecé en una casa de Huatulco donde no hay ruido ni nadie que me está diciendo nada, y ahí empecé a hacer las cosas de plata y en el taller también estuve días”

Alejandra Guzmán