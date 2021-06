Alejandra Guzmán habla del problema legal entre Frida Sofía y Enrique Guzmán: “Estoy en medio de dos grandes amores míos”

La familia de Alejandra Guzmán ha estado envuelta en una gran polémica desde hace algunos meses.

Todo comenzó luego de que Frida Sofía declarara haber sido violentada sexualmente por su abuelo, Enrique Guzmán, cuando era una niña.

Además de otras afirmaciones que hizo acerca de su mamá, Alejandra Guzmán, a quien acusó de “no haber sido buena madre”.

Todo la anterior, sumado a las diferencias que Frida Sofía ha tenido con su sobrina, Michelle Salas, con quien se sabe que nunca se ha llevado bien, ha ocasionado que la familia esté en la mira de los espectadores.

Alejandra Guzmán (@laguzmanmx)

Alejandra Guzmán menciona como ha sido para ella estar en medio de Frida Sofía y Enrique Guzmán

Fue durante una entrevista con Pati Chapoy para su famoso programa de espectáculos “Ventaneando”, que Alejandra Guzmán se sinceró acerca del tema.

De acuerdo con Alejandra Guzmán, han sido momentos muy difíciles para ella y su familia ; por lo que ha necesitado ayuda de profesionales para poder sobrellevarlo.

Incluso, Alejandra Guzmán reveló que está tomando antidepresivos.

“Ahorita estoy haciendo todos los días diferentes meditaciones (…) que me han ayudado muchísimo a enfocarme, estoy también con una terapeuta (…)y ella me está ayudando, me dio antidepresivo porque lo necesito, pero estoy vertiendo todo mi ser en el arte” Alejandra Guzmán

Posteriormente, Alejandra Guzmán confesó que esta “es la prueba más dura de su vida”. Pero aseguró que no ha perdido la fe.

La rockera también reconoció que su familia es una familia disfuncional. Sin embargo, aseguró que todos son muy cariñosos y talentosos.

“Esta es la prueba más dura de mi vida, y a veces uno no entiende las maneras que hay para llegar a algo, me refiero al destino de las cosas o cómo sucedan, por eso yo no pierdo la fe. Toda la familia somos una familia disfuncional, pero muy talentosa, muy cariñosa, muy transparente” Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán y Sofía (@laguzmanmx)

La Rockera reveló que Enrique Guzmán está pasando por una situación muy dolorosa; también admitió estar preocupada por Frida Sofía

Otra de los detalles que Alejandra Guzmán también reveló, fue acerca de la salud de su papá, Enrique Guzmán, por lo que aseguró que ya se encuentra mejor.

También dijo que Enrique Guzmán ha estado pasando por una situación muy dolorosa; y aseguró comprenderlo.

Posteriormente, Alejandra Guzmán afirmó que se encuentra “en medio de dos grandes amores”; lo que le resulta bastante complicado. Pero confía en que todo se va a resolver muy pronto.

Además, la rockera también confesó amar con toda su alma a Frida Sofía y estar preocupada por ella.

“Mi papi ya está mejor, hemos estado hablando mucho, yo sé por lo que está pasando porque es una situación muy, muy dolorosa. Yo he estado también en esta situación durante años, y es muy difícil porque estoy en medio de dos grandes amores míos, de mi vida y al final creo que esto se va a resolver porque sé quién soy realmente. Siempre le he dado todo lo que he podido a mi hija, que la amo con toda mi alma, pero sí me preocupa, me preocupa mucho (…) Yo soy la que más quiero que se solucione, pero pues también mi papá tiene derecho a defenderse” Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán y Frida Sofía (@laguzmanmx / Instagram)

Alejandra Guzmán afirma que Silvia Pinal ya está harta de estar en el hospital

Por otro lado, Pati Chapoy también le preguntó a Alejandra Guzmán acerca de su mamá, Silvia Pinal; quien recientemente se había informado que se encontraba hospitalizada.

Ante esto, Alejandra Guzmán reveló que Silvia Pinal se encuentra harta de estar en el hospital.

“Mi mamá está bien, mi mamá está entera, mi mamá está harta de estar en el hospital” Alejandra Guzmán

La reina del rock siguió contando que Enrique Guzmán fue quien le llamó por teléfono para avisarle que Silvia Pinal se encontraba en el hospital.

Ante esto, Alejandra se preocupó y fue de inmediato al hospital. Al llegar se percató de que Silvia Pinal se encontraba en perfectas condiciones.

“Mi papá también me avisó porque yo estaba ya dormida, llegué de los ensayos cansadísima. Entonces me dio mucha ternura que mi papá me avisara que mi mamá estaba en el hospital con Luis Enrique. Entonces llegué preocupadísima pero mi mamá estaba contando chistes y todo y digo ‘No puede ser esto’.” Alejandra Guzmán

Posteriormente, Alejandra reveló que su mamá no quería quedarse en el hospital, por lo que se arrancó la venoclisis. Sin embargo, la convencieron de quedarse.

De acuerdo con la rockera, los médicos le dieron diuréticos a Silvia Pinal debido a que tenía las piernas muy hinchadas. Actualmente se encuentran haciéndole estudios para saber que puede ingerir y que no.

Finalmente, Alejandra Guzmán indicó que el problema que tuvo Silvia Pinal fue en el movimiento sístole del corazón. Pero aclaró que continúa recibiendo atención médica.