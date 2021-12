Alejandra Ávalos dice que ningún famoso se ha librado de trabajar para el narcotráfico y destacó que es muy común que las celebridades sean contratadas por personas que se encuentran ligadas al narcotráfico.

Tal y como lo reveló Anabel Hernández en su libro ‘Emma y las otras señoras del narco’, Alejandra Ávalos señaló que son varios los famosos que han sido contratados por el crimen organizado.

Alejandra Ávalos destacó que ella nunca se ha puesto a pensar que algún regalo que recibió provenía del narcotráfico y destacó que nunca le daban la factura.

El libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de Anabel Hernández ha generado gran controversia pues expuso las supuestas relaciones de las celebridades con algunas personas vinculadas con el narcotráfico.

Tras su publicación varias celebridades han hablado al respecto, tal fue el caso de Alejandra Ávalos quien destacó que no cree que ningún famoso se haya salvado de ser contratado por el narcotráfico.

Alejandra Ávalos concedió una entrevista con ‘Sale el Sol’ donde habló sobre las posibles relaciones que han tenido los famosos con el narcotráfico.

De manera contundente, Alejandra Ávalos señaló que no cree que exista algún famoso que se haya salvado de trabajar para el crimen organizado.

Alejandra Ávalos puntualizó que las contrataciones no se hacían bajo amenaza ni nada, sino que se hacían de manera habitual.

“Yo no creo que nadie del medio en su momento, no hayamos caído en la contratación de. Nunca nadie te dijo si vas o no vas, o si vas te atienes a las consecuencias, porque entonces no vas”

Alejandra Ávalos