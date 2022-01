Aislinn Derbez sufre al darse un baño con hielos y en bikini: “Más que el frío es el dolor”, dice en sus historias de Instagram, donde publicó la foto de su arriesgada travesía.

Verás, en su intento por desconectarse de lo que sucede o no en su vida, Aislinn Derbez viajó a Costa Rica, donde disfrutó de hermosos paisajes, pero también vivió una que otra aventura.

Además de disfrutar de un paseo por la playa, de la llegada de un atardecer en medio del bosque, incluso del aire fresco mientras viajaba en motocicleta, Aislinn Derbez tomó “terapia de hielo”.

Aislinn Derbez toma "terapia de hielo" (@aislinnderbez / Instagram)

La actriz se animó a sumergirse en una tina de hielos por diez minutos, tiempo que resistió y es que ya no sentía las manos.

“Más que el frío es el dolor que da en el cuerpo, wtf, y mi umbral de dolor es nulo así que estaba pariendo yo en el drama”, confesó en la red social, donde publicó algunas imágenes de su tormento.

Aislinn Derbez se sumerge en hielos (@aislinnderbez / Instagram)

Así como celebró haber superado el reto que se ha hecho famosos entre varias personalidades entre los que destaca Michelle Renaud, quien recientemente compartió su experiencia.

Aislinn Derbez vacaciona con su hermana

Cabe señalar que Aislinn Derbez no fue la única que tomó “terapia de hielo”, a ella se le unió su hermana Mich Aguilera, su gran acompañante en su reciente viaje a Costa Rica.

A diferencia de Aislinn Derbez, Mich Aguilera duró 5 minutos, los cuales le bastaron para decidir que no volverá a repetir la fría experiencia.

Aislinn Derbez junto a su hermana Mich (@aislinnderbez / Instagram)

¿Dónde estaba la hija de Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez viajó junto a Mich Aguilera a Costa Rica y nada más, la actriz aprovechó que su hija Kailani se iría unos días con su papá Mauricio Ochmann.

Por lo que no dudó en levantar el teléfono y proponerle a su hermana un “viaje no planeado pero prometedor”, el cual surgió porque no se sentía bien.

Su ánimo estaba tan bajo al punto que le urgía desconectarse o como ella dice, le urgía naturaleza.