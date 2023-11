Aimep3 nuevamente es víctima de una traición; alguien le filtró un video y fotos íntimas y ya salió a hablar del tema porque “hay que generar contenido”.

Hace algunos años, Aimep3 se volvió viral cuando le filtraron por primera vez videos íntimos, lo que la apuntaló a que su nombre sea reconocido en redes sociales (además de otras polémicas).

Ahora, Aimep3 -de 34 años de edad- volvió ser traicionada por un hombre que le filtró videos y fotos íntimas, porque ya no le quiso mandar más material.

Hace seis días se comenzó a viralizar -incluso en redes sociales- videos y fotos íntimas de Aimep3, la youtuber de Nezahualcóyotl.

Aunque en esta ocasión Marisol Domínguez, como es su nombre real, se tardó en reaccionar, hace algunas horas explicó en su canal de YouTube qué fue lo que pasó.

Con el argumento de que ya no tenía más contenido para compartir en YouTube, Aimep3 se dio casi 20 minutos para explicar a sus seguidores, el video que muchos vieron en redes sociales.

La creadora de contenido explicó que efectivamente, ese video lo había mandado ella, pero que era un delito que se lo hubieran difundido, aunque no negó pensar “verga”, cuando vio lo que había pasado.

Aimep3 explicó que desde hace un año está metida en aplicaciones de citas como Facebook parejas y Tinder, donde ha llegado hasta a tener encuentros sexuales con hombres.

Sin embargo, contó que en ocasiones solo son conversaciones que comienzan con nudes, pero terminan pidiéndose un video sosteniendo relaciones sexuales.

Aimep3 señaló que eso fue lo que pasó con su video, un hombre le pidió el video, ella lo mandó y este lo hizo público, luego de que ella le dejara de contestar los mensajes.

Aunque la youtuber dice que en el momento no se acordó de quien de todos los que le había mandado el video había sido, después recordó la amenaza que este sujeto le hizo.

“Tengo el vago recuerdo de alguien a quien le mandé así el video, lo dejé mucho tiempo en visto, me puso -no me queda de otra que publicar tu video- (...) alguien me manda un mensaje con el link del video y yo dije -en la madre, verga-, no hice escándalo, no me espanté”.

Aimep3, youtuber.