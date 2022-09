Recientemente, La Academia regresó a la televisión, en donde Cesia ganó, pero no todos los académicos han tenido la misma suerte, ¿recuerdas a Adrián Varela?

La Academia se ha visto envuelta en varias polémicas, algunas de ellas como cuando gritaron fraude, pues todos querían que Mar ganara la versión 2022.

Pero no solo ha sido eso, sino que ahora, un exacadémico más, Adrián Varela, denuncia que pese a haber pasado por la cuarta generación los beneficios han sido nulos.

Adrián Varela, se ha desempeñado en diversas labores, una de ellas, difusor del Instituto Municipal de Cultura en Sinaloa, de donde fue despedido injustificadamente.

Adrián Varela, ex alumno de La Academia. (@adrianvarelamx / Instagram)

Tratando de seguir su sueño de cantar, Adrián Varela se presentó en junio pasado junto a Toñita en la Marcha LGBT, “luego de eso me dejaron de pagar”.

Adrián Varela de 38 años de edad, desde hace unos días, está apareciendo en diversos medios de comunicación por dos denuncias:

Ahora, en Chisme No Like, señaló que luego de que asistió a la Marcha LGBT, en donde cantó con Toñita de 42 años de edad, simplemente dejaron de pagarle en la dependencia.

“Nadie me dio motivo, simplemente me dejaron de pagar, pero todo gira en torno a mi participación de la Marcha LGBT”.

Señaló la injusticia que vive, pues incluso dice que tras esa marcha del 30 de julio, siguió yendo a trabajar y conduciendo programas del municipio, hasta que vio que no le pagaban.

“El Director del Instituto de Cultura personalmente me dijo que cantara y ya me había dado de baja y yo no lo sabía”.

Adrián Varela, cantante.