Adrián Uribe revela que tendrá dos bodas con Thuany Martins

Adrián Uribe reveló que podría aprovechar alguna de sus bodas con Thuany Martins para hacer el bautizo de su hija Emily

Adrián Uribe se encuentra feliz de la vida, pues luego de años de soltería, ha logrado iniciar una familia con la modelo Thuany Martins, quien hace unos meses dio a luz a Emily, su primera hija en común.

La pareja hace vida de casados desde hace tiempo, sin embargo, Adrián Uribe se ha dicho ansioso de llevar al altar a Thuany Martins y compartir su felicidad con amigos y familiares, pero no ha sido posible por la pandemia de coronavirus.

Ante la larga espera, Adrián Uribe parece haber encontrado la forma de casarse con Thuany Martins sin poner en peligro su salud y tampoco perdiéndose la oportunidad de festejar a lo grande con todos a quienes quiere. ¿Cómo? Teniendo dos bodas.

“Ya estamos pensándolo ya muy cercano": Adrián Uribe da detalles sobre su boda doble

En reciente entrevista con reporteros afuera de Televisa, el protagonista de ‘Nosotros los guapos’ dio más detalles sobre la doble boda que planea con la modelo originaria de Brasil, revelando que van muy avanzado en el tema:

“Ya estamos pensándolo ya muy cercano. Primero, nos gustaría hacer algo petit civil y después, ya que pase un poquito más de tiempo, hacer ya el bodorrio ahora sí para que vaya toda la gente” Adrián Uribe

A Adrián Uribe le atrae la idea de hacer un reality estilo 'De viaje con los Derbez'

Sobre el bautizo de la pequeña Emily, quien nació en octubre pasado, Adrián Uribe dijo que podría aprovechar alguna de sus bodas para que también se realice dicha ceremonia religiosa.

"Puede ser en paquete, ahorita como está la cosa, hay que ‘paquetear’ pa’ que salga más barato, porque está cañón” Adrián Uribe

Sobre la posibilidad de realizar un reality show con su familia, parecido a 'De viaje con los Derbez', Adrián dijo que le atrae mucho la idea e incluso propuso en broma que se llame 'Viajando con los Uribe'.