Adrián Uribe le envió un mensaje a Belinda para ofrecerse comprar el anillo de compromiso que Christian Nodal le dio cuando se comprometieron el año pasado.

En 2021, Belinda y el cantante se comprometieron en España en una romántica cena y le entregó un lujoso anillo con un costo de 3 millones de dólares.

Tras su ruptura, los fans de ‘Nodeli’ se preguntaron si la cantante regresaría el anillo, pero hasta el momento se desconoce el destino de esta joya.

Posteriormente Christian Nodal hizo unas contundentes declaraciones sobre la mamá de Belinda y dio a entender que había terminado por cuestiones de dinero.

Ahora Adrián Uribe le envió un mensaje a la cantante de ‘Utopía’ para ofrecerse a comprar el anillo que Nodal le regaló y hasta regateó por él.

Adrián Uribe y Adal Ramones acudieron al programa de Omar Chaparro ‘Tu-Night’ y retaron al conductor a enviarle mensajes a Belinda.

El actor conocido por su papel de ‘El Vitor’ fue parte de la dinámica del programa llamada ‘Disparejo de la muerte’, la cual consiste en enviar un audio por WhastApp a algún famoso.

Fue cuando Adal Ramones y Omar Chaparro retaron a Adrián Uribe a enviarle un mensaje a Belinda y salió a la luz que el también conductor ya le había enviado mensajes a la cantante.

“Hola Belinda, solo para mandarte todo mi cariño” escribió Adrián Uribe en febrero, pero la actriz no le constestó.

Los amigos de Uribe bromearon con él y aseguraron que le estaba coqueteando a Belinda y siguieron leyendo el mensaje: “Siento lo de tu abuela, yo acabo de pasar por lo mismo con la pérdida de mi padre, pero ellos ya están en un mejor lugar”.

Adrián Uribe se negaba a enviarle un audio a Belinda, pero al final accedió y Omar Chaparro le dijo que tal vez esta vez sí le contestaba.

“Hola Beli, ¿cómo estás? Nada más para decirte que me enteré de todo lo que estás pasando. Nada más para decirte que estoy contigo y bueno, no sé si vayas a vender el anillo, yo te lo podría comprar. Nada más para saber cuánto es lo menos porque me imagino que ya no lo vas a usar”

Adrián Uribe