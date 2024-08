¿Adrián Marcelo se integra al programa Hoy? La productora revela si ha pensado en incorporar al habitante de La Casa de los Famosos México 2024 al matutino.

Desde su llegada a La Casa de los Famosos México 2024, Adrián Marcelo -de 34 años de edad- causó gran controversia por las actitudes que mostró.

Incluso se echó a los conductores de Hoy encima al señalar que el matutino no es visto en Monterrey, por lo que allá sus presentadores no son conocidos.

Sin embargo, momentos después se contradijo al señalar en La Casa de los Famosos México 2024 que iba por el trabajo de Arath de la Torre -de 49 años de edad- en el programa Hoy.

En medio de las especulaciones sobre la posible llegada de Adrián Marcelo a Hoy, fue la productora quién habló sobre esta situación y dejó en claro si habrá un conductor más en el matutino.

Dentro de La Casa de los Famosos México 2024, Adrián Marcelo se ha mostrado muy confiado de que será el nuevo conductor del programa Hoy.

Adrián Marcelo incluso confesó que le quitaría el lugar a Arath de la Torre, con quien se encuentra compitiendo dentro de La Casa de los Famosos México 2024.

Ante la posibilidad de que Adrián Marcelo se convierta en conductor de Hoy, la productora del matutino despejó todas las dudas.

Andrea Rodríguez dejó en claro que entre sus planes no está incorporar a Adrián Marcelo como parte de los conductores del programa Hoy.

En su entrevista, Andrea Rodríguez dejó en claro que no le gusta como trabaja Adrián Marcelo, por lo que no lo incorporaría al matutino.

“La verdad es que no soy fan de Adrián Marcelo, no me gusta el tipo de periodismo que hace y lo digo abiertamente. No me gusta”

Andrea Rodríguez, productora Hoy