¿Qué pasó con las publicaciones sobre Adrián Marcelo en X? Revelan que la red social calificó el contenido como sensible tras las polémicas protagonizadas en La Casa de los Famosos 2024.

Adrián Marcelo -de 34 años de edad- se convirtió en uno de los habitantes más polémicos de La Casa de los Famosos 2024 y es que varias de sus actitudes fueron tachadas de misóginas.

En medio de peticiones para su expulsión, Adrián Marcelo decidió abandonar La Casa de los Famosos 2024 sin despedirse de sus compañeros.

Tras su salida, la polémica sobre Adrián Marcelo no ha cesado y el ex habitante de La Casa de los Famosos 2024 sigue dando de qué hablar en X.

Sin embargo, ahora se ha dado a conocer que el contenido de Adrián Marcelo en X ha sido considerado como sensible, ¿ya no se podrá hablar del ex habitante de La Casa de los Famosos 2024?

X cataloga como “sensible” el contenido de Adrián Marcelo, ex habitante de La Casa de los Famosos 2024

Desde hace varios meses el nombre de Adrián Marcelo generó gran polémica por las actitudes que mostró dentro de La Casa de los Famosos 2024.

En medio de la salida de varios de los patrocinadores de La Casa de los Famosos 2024, Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar el reality show.

Adrián Marcelo (Especial)

A pesar de su salida, el nombre de Adrián Marcelo sigue generando gran polémica en las redes sociales y es que usuarios siguen recordando su pasó por La Casa de los Famosos 2024.

Ahora su nombre se volvió tendencia y no por alguna declaración que haya realizado, sino porque se dio a conocer que X ha clasificado el contenido de Adrián Marcelo como sensible.

Se ha dado a conocer que el contenido de Adrián Marcelo compartido en X ya tiene diferentes filtros, por lo que no todas las personas lo pueden ver.

Y es que antes de observar el material que tiene que ver con Adrián Marcelo, X lanza un anuncio en el que hace una advertencia sobre el contenido que está a punto de verse.

Algo que ha llamado la atención de los usuarios, pues en algunos contenidos de Adrián Marcelo considerados como sensibles, no hay nada explicito o no se abordan temas que podrían ser delicados para las personas.

Usuarios han reportado que las imágenes censuradas pueden contener desde la cara de Adrián Marcelo o simplemente su nombre.

Hasta el momento se desconocen las razones de X para tachar el contenido de Adrián Marcelo como sensible, pero usuarios han señalado que ahora es catalogado como material exclusivamente para adultos.

Adrián Marcelo (Captura de Pantalla )

¿Qué ha pasado con Adrián Marcelo tras su salida de La Casa de los Famosos 2024?

La salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos 2024 causó gran controversia en las redes sociales.

Y es que muchos se han cuestionado sobre si Adrián Marcelo tomó la decisión de irse o si la producción de La Casa de los Famosos 2024 lo había sacado por todas las polémicas protagonizadas.

Aún sin esclarecerse su salida de La Casa de los Famosos 2024, hay varios rumores que apuntan que la televisora podría demandarlo por incumplir su contrato.

Y es que Adrián Marcelo no se ha presentado a ningún programa tras su abandono de La Casa de los Famosos 2024.

Sin embargo, hay otras versiones que apuntan que Adrián Marcelo podría demandar a la televisora por todo lo que pasó en La Casa de los Famosos 2024.

Incluso se señala que Adrián Marcelo habría amenazado con revelar los secretos de La Casa de los Famosos 2024 si no recibe una fuerte cantidad de dinero.

En medio de todas las especulaciones, se sabe que Adrián Marcelo se encuentra con su familia tratando de pasar todo lo que se vivió dentro de La Casa de los Famosos 2024.