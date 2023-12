Adianez Hernández ya presenta a Augusto Bravo como su novio, el hombre con quien engañó a Rodrigo Cachero

A tres meses de haber aceptado que le fue infiel a Rodrigo Cachero, Adianez Hernández presenta frente a cámaras a su novio Augusto Bravo, el hombre con el que engañó al actor.

Adianez Hernández lo vuelve a dejar claro, una vez que se destapó su infidelidad a Rodrigo Cachero, no piensa ocultar su relación con Augusto Bravo, de edad desconocida.

Por ello, aprovechando las cámaras de Ventaneando, lo presenta como su novio y explica que no son captados en eventos sociales porque a él no le gusta el mundo de la farándula.

Pero también destapa algo inesperado para los fans de Rodrigo Cachero, de 50 años de edad.

La exesposa de Rodrigo Cachero, Adianez Hernández y Augusto Bravo llegaron juntos y de la mano a una posada organizada por el representante artístico Gabriel Blanco.

Al darse cuenta que los periodistas los miraban se soltaron la mano y aunque Augusto Bravo se negó a pasar frente a la prensa, Adianez Hernández, de 38 años de edad, lo hizo y por supuesto habló de su nueva relación.

La exesposa de Rodrigo Cachero dijo no tener interés en ocultar a su noviazgo; sin embargo, respeta que Augusto Bravo no quiere involucrarse en el mundo del espectáculo.

Así como asegura llevan su romance como todos por lo que ya convive con amigos en común y hasta sus hijos conocen al hombre con el que engañó al actor.

“Él es Augusto, se los presento, no creo que se esté escondiendo (es solo que) no se dedica a esto, no quiere estar en esto. Mis amigos lo conocen, saben toda la historia, mis hijos lo conocen”

Adianez Hernández