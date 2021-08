¿Adamari López podría regresar con Toni Costa? Ella habla de la situación actual con su ex pareja (VIDEO)

Hace algunos meses, Adamari López y Toni Costa dieron a conocer su separación. Recordemos que en el año 2011 la pareja anunció formalmente su relación.

Fue entonces que para el a{o 2014, Adamari López y Toni Costa tuvieron a su primer y única hija, Alaïa Costa.

Todo parecía indicar que los dos estaban viviendo una etapa de ensueño. Sin embargo, para mayo de 2021 Adamari López confirmó su separación con el papá de su hija.

En los últimos meses, Adamari López a dado mucho de qué hablar, ya sea por su separación con Toni Costa, o por la forma en la que bajó de peso, la actriz y presentadora de televisión se ha mantenido en la mira del público.

Recordemos que Adamari López se suscribió al programa de Oprah Winfrey “WW”, con el que logró bajar 10 kilos .

Sin embargo, en los últimos meses Adamari López no mostró más cambios, por lo que se le habría llamado la atención por parte de la marca.

Luego de eso comenzaron a surgir rumores acerca de que la presentadora se habría operado para bajar de peso.

Fue para una reciente entrevista que ella misma salió a desmentir esto último, argumentando que tuvo que realizar un completo cambio en su estilo de vida.

Además de que uno de los cambios que más esfuerzo le costó realizar fue dejar el refresco; pero finalmente logró cambiarlo por agua natural.

“Yo soy muy mala para seguir una dieta, eso no es una dieta, es un estilo de vida para cuando tú logres tu peso, después tú puedas seguir manteniéndolo. Ahora mismo solamente estoy tomando agua, eliminé los refrescos por completo. Me he mantenido en esta etapa muy firme para poder lograr mi propósito”

Además, aseguró que ella lo que desea es estar saludable.

Incluso confesó que su meta es llegar a pesar 53 kilos.

“Al final que la gente piense lo que quiera, y yo lo que quiero es estar saludable y estar bien y no se puede complacer a nadie. Si uno está flaco es porque se hizo una barbárica, pero no ven ningún esfuerzo según ellos, y si entonces estás gordo es porque está toro y no lo hace. No se puede complacer a nadie, así que hablen lo que quieran, no importa. Quiero llegar como a 53 kilos que todavía es más de lo que yo pesaba cuando era más jovencita”

Adamari López