La famosa presentadora de televisión, Adamari López, tuvo un cambio físico bastante significativo.

Todos los espectadores pudieron notar que Adamari López estaba recuperando su cautivadora figura.

Luego de un tiempo de haber iniciado su proceso, Adamari López empezó a compartir en sus redes sociales sus rutinas de ejercicios.

No obstante, nunca había revelado algo sobre su tipo de alimentación; al menos hasta ahora.

Adamari López contó para la revista People en español como fue todo su proceso, desde que inició hasta ahora.

La presentadora y actriz inició explicando que fue a inicios de 2020 que decidió cambiar su estilo de vida . Incluso, logró bajar cinco kilos antes de la pandemia.

Pero luego, cuando comenzó el confinamiento, Adamari López comenzó a sentirse frustrada; pues sus cambios dejaron de avanzar.

“A mucha gente le ha parecido muy rápido, pero tengo ya dos años tratando, desde que me uní con WW (Weight Watchers). Al principio fue frustrante no ver que pasara tan rápido. Después vino la pandemia y volvía para atrás”

Adamari López también confesó que el refresco fue una de los alimentos que más trabajo le costó dejar .

Sin embargo, se comprometió con ella misma; pues sabía que era un sacrificio necesario, que a la larga le traería grandes beneficios.

Otro de sus secretos es que empezó a bajar sus porciones de comida.

“Empecé el reto y a hacer ejercicio, pero hacía cosas que no me permitían llegar a mi meta. Yo seguía tomando refresco y no lograba lo que deseaba, hasta que me puse firme. Empecé a bajar porciones de comida y a dejar por completo el refresco que eso me costó mucho”

Adamari López