Por culpa de RBD, ¡Maite Perroni no cumplió su sueño de ir a la universidad!

Maite Perroni hizo una revelación muy fuerte sobre su participación.

Maite Perroni hizo una revelación sobre su participación en Rebelde, una de las telenovelas más populares de Televisa en el 2004. Mediante redes sociales la actriz y cantante lanzó una dinámica con sus fans, la chica confesó algo que casi nadie sabía sobre su papel en RBD.

Maite Perroni reveló finalmente que después de varios fracasos en los castings durante años, decidió que si no se quedaba en Rebelde su vida tomaría un rumbo por completo diferente.

La cantante dijo que de no haberse quedado con el papel de ‘Lupita Fernández’ en la éxitosa telenovela de Pedro Damián, habría estudiado la universidad, pensaba estudiar Mercadotecnia o el Diseño de Interiores.

“¿En algún momento de tu vida tuviste ganas de abandonar todo?” , le preguntaron sus fans a Perroni, quien se sinceró por completo con su respuesta.