Acusan a Anna Sarelly de plagiar diseños de una joven que quería trabajar con ella

La youtuber y empresaria Anna Sarelly se volvió tendencia en redes sociales al ser acusada por una diseñadora gráfica de plagiar su trabajo y usarlo para su marca de bolsas Sarelly Sarelly.

Samantha es el nombre de la diseñadora que denunció los hechos en twitter. Cuenta que en 2021 se postuló para trabajar en el equipo de diseño de Anna Sarelly, por lo que envió su book y curriculum.

El equipo de la youtuber le pidió a Samantha que hiciera una prueba de diseño para continuar con el proceso de reclutamiento.

La aspirante realizó una infografía y un post en la cuenta de Instagram de Anna Sarelly. Más adelante le pidieron otros tipos de trabajos y luego le dejaron de contestar, porque ya habían contratado a otra diseñadora.

Sin embargo, Samantha se dio cuenta de que estaban promocionando el nuevo producto de la marca de bolsas de Anna Sarelly y se percató de que el diseño de la publicidad era similar al trabajo que ella envió.

Samantha se contactó con el equipo de la empresaria para saber la razón de las similitudes de su trabajo con el de la campaña de promoción.

“Realmente me siento muy decepcionada y pienso que como marca no es muy ético de su parte tomar la idea que no es suya”.

Samantha envió un correo a la marca Sarelly Sarelly