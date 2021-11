A Pao Poulain, cuñada de Yuya, le hacen cesárea de emergencia luego de presentar algunos problemas en su salud.

A través de sus redes sociales Sergio Castrejón, esposo de Pao Poulain, compartió su preocupación por que no había podido ver a su pareja ni a sus bebés.

Sergio Castrejón, conocido como ‘Fichis’, alarmó a sus seguidores al compartir que tras pasar varios días atendiendo la salud de su esposa Pao Poulain, le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia.

En su primer mensaje Sergio Castrejón reveló que Pao Poulain se encontraba en terapia intensiva luego de presentar una infección fuerte.

Sergio Castrejón puntualizó que Pao Poulain se encontraba estable. Sin embargo se mostró preocupado por sus bebés quienes se encontraban graves en terapia intensiva.

“Por más que intente no pude aparecer en este video. Estoy muy angustiando, esto es una pesadilla, pero yo seré fuerte para mis bebés y mi esposa”

Sergio Castrejón destacó que por el momento no le han permitido ver a su esposa y bebés. Pero destacó que permanecerá fuerte por su familia.

“Ya quiero verla, pero aun no me dejan pasar solo me dieron informes”

Sergio Castrejón