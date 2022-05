A Omar Chaparro le llueve sobre mojado, tras ser llamado ‘’mediocre’' por Kristoff Raczynski, ahora lo confunde con Adrián Uribe.

Momento incómodo el que ha vuelto a pasar Omar Chaparro luego que el actor y conductor fuera confundido con Adrián Uribe durante su programa Tu-Night.

En donde tras el estreno de la segunda temporada de su programa Tu-Night, Omar Chaparro tuvo como invitados a la primera boy band mexicana ' Nuevo Elemento’.

Agrupación que hizo que Omar Chaparro se sintiera apenado y tuviera que dar explicaciones.

Así fue el incómodo momento que pasó Omar Chaparro tras ser confundido con Adrián Uribe, luego de que un integrante de la boy band mexicana ‘Nuevo Elemento’ le hiciera pasar vergüenza.

Pues resulta ser que durante la reciente emisión de Tu-Night al recibir como invitados a la primera boy band mexicana ' Nuevo Elemento’, Yair ‘El Choco’ Garduño se mostró muy emocionado y le confesó a Omar Chaparro que él es muy fan de su trabajo.

El problema fue cuando el músico le dijo que le encantaba su personaje de ‘El Vítor’, pues pensó que era Adrián Uribe, lo que provocó que Omar Chaparro viviera un embarazoso momento.

“¡No me lo puedo creer! A mí me encanta ese personaje que haces, El Vítor, me encanta la verdad”,

Yair ‘El Choco’ Garduño