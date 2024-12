A través de sus redes sociales, Maryfer Centeno de 34 años de edad, reveló que la amenazaron con aventarle ácido en la cara en la FIL 2024.

En su cuenta de TikTok, Maryfer Centeno subió un video revelando el motivo por el cual tuvo mucha seguridad en la Feria Internacional del Libro 2024 (FIL 2024) en Guadalajara, Jalisco.

Pues mucha gente se estuvo preguntando porque Maryfer Centeno estuvo rodeada de seguridad, y de acuerdo con la influencer, se debió a una amenaza.

Maryfer Centeno revela que fue amenazada con aventarle ácido en la cara

En su TikTok, Maryfer Centeno dio a conocer a todos sus fans y seguidores el porqué tuvo que tener más seguridad durante su visita a la FIL 2024 en Guadalajara, Jalisco.

Y es que comentó en un video que la amenazaron con tirarle ácido en la cara durante su participación en la FIL 2024:

“Sí, estoy teniendo más seguridad porque me querían aventar ácido en la cara” Maryfer Centeno

Asismimo, Maryfer Centeno reveló que la casa editorial sugirió que se debía reforzar su seguridad en la FIL 2024.

Sin embargo, Maryfer Centeno aseguró que no solo fue una persona sino que fueron varias quienes la amenazaron con aventarle ácido a la cara, que aunque no sabía si era o no verdadero, debía tener cuidado.

Maryfer Centeno revela que no sabía con lo que se iba a enfrentar en la FIL 2024

Luego de revelar en sus redes sociales que fue amenazada con tirarle ácido en la cara, Maryfer Centeno asegura que también fue idea de la casa editorial ponerle más seguridad.

Y es que aunque Maryfer Centeno aseguró que esas amenazas se hacen por escrito y desde el anonimato, nadie sabía con que se iba a enfrentar en la FIL 2024.

Pues asegura que incluso quienes la amenazan, probablemente en persona son amables, por lo que no podía fiar su seguridad e integridad tras su participación en la FIL 2024.

“Afortunadamente la gente fue muy amable, afortunadamente se llenó el lugar” Maryfer Centeno

Asegura Maryfer Centeno que todo lo que está viviendo tras su cancelación en redes por la demanda hacia Mr. Doctor, se ha dado cuenta quienes son sus verdaderos amigos.

“Yo entiendo que podamos estar de acuerdo o no, pero definitivamente creo que esto es un exceso” Maryfer Centeno