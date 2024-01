A Mar de Regil le “hierve la sangre” con los comentarios de odio a Bárbara de Regil y manda mensajes a sus haters.

Bárbara de Regil se ha vuelto tendencia en varias ocasiones, por algunos de sus comentarios desafortunados.

La influencer ha mencionado que ya aprendió a manejar las críticas, pero eso no significa que no le molesten a su hija Mar de Regil, de 19 años de edad.

Bárbara de Regil es protagonista de la serie “LaLola” de Vix y durante la promoción de la serie, Mar de Regil tuvo un encuentro con los medios.

Fue ahí que la hija de Bárbara de Regil confesó que sí se molesta por los comentarios mal intencionados contra su mamá.

Mar de Regil comentó que su mamá le ha enseñado a manejar las críticas, pero sí le ha llegado a doler el bullying que reciben en redes sociales.

“Obviamente el hate nos duele, yo veo que le tiran y me arde la sangre decir: ‘A mi mamá no’ y ella también, pero es algo normal”

La hija de Bárbara de Regil siente que le “arde la sangre” cuando hablan mal de su mamá, pero ya es parte de su vida.

“No me gustaría ver a la gente que critica a mi mamá en ese tipo cosas, pero no se puede hacer nada”

Bárbara de Regil es blanco de constantes ataques, por lo que Mar de Regil no puede evitar sentirse mal cuando le faltan el respeto a su mamá.

“Claro que me duele, yo le hablo a mi mamá con un amor y un respeto que cuando veo que alguien no lo hace obviamente me lastima, pero sé que es normal”

Mar de Regil