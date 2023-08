Manelyk dice que ni necesita hablar de Wendy Guevara para tener fama, pero ya la mandaron a callar y alguien que ni esperaba.

A través de un video en vivo, Manelyk -de 34 años de edad-, la influencers de reality show, contó que la última vez que habló de Wendy Guevara, de Las Perdidas, la mandaron a callar.

Sin embargo, esto le importó muy poco, pues volvió a hablar de Wendy Guevara -de 30 años de edad-, diciendo que no necesita colgarse de su popularidad actual.

Sin duda alguna, la popularidad de Wendy Guevara al entrar a La Casa de los Famosos México, creció demasiado, y al parecer más que la de Manelyk, la exintegrante de Acapulco Shore.

A través de un video en vivo, Manelyk compartió que la ocasión pasada, el solo mencionar el nombre de Wendy Guevara para un mínimo comentario hizo que la mandaran a callar.

Sumado a ello, dejó ver que quién la mandó a callar fue quien menos esperaba, pues se trató del mánager actual de Wendy Guevara y le aclaró “no es tu amiga”.

Y es que según el argumento del mánager de la miembro de Las Perdidas, Wendy Guevara, Manelyk se está “colgando de la fama”, de la habitante de La Casa de los Famosos México.

Pero a su parecer, el argumento que le mandaron no tenía ni siquiera validez, pues dijo “ni siquiera es que monetice un en vivo”.

Manelyk contó que el mánager de Wendy Guevara la mandó a callar, diciéndole que dejara de colgarse de la fama de la influencer trans, situación que la ofendió.

La influencer y participante de realities, explicó que el mensaje que le mandó el mánager de Wendy Guevara, fue como dejarle ver que “ni trabaja”, ni tiene presencia.

Y es que aludió a que no es que necesite colgarse de la fama de Wendy Guevara, pues ella anda trabajando.

“Como no hago absolutamente nada, soy una inutil, no estoy al aire y no tengo nada en la vida, me tengo que estar colgando”.

Manelyk, influencer.