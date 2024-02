A Lupita Jones -de 56 años de edad- se le revuelve el estómago al ver la farsa detrás de Miss Universo, pero no dejó la transfobia atrás.

El programa De Primera Mano filtró el video de una reunión entre Anne Jakapong -dueña de Miss Universo- y los integrantes de Miss Universo México.

Dicha reunió se hizo en octubre, mismo mes en que Raúl Rocha Cantú -copropietario de Miss Universo- y Cynthia de la Vega prometieron inclusión en el concurso.

En esta conversación de habló de una inclusión forzada, donde todas mujeres podrían ingresar al certamen, pero nunca ganarían la corona de Miss Universo.

Lupita Jones se deslinda completamente de Miss Universo

Anne Jakapong mencionó en este comprometedor video, que las aspirantes de Miss Universo son herramientas de marketing para ganar dinero.

Recientemente, Miss Universo quitó algunas de sus reglas y mujeres casadas, madres y mujeres de diferentes edades pueden ingresar al concurso.

Sin embargo, eso no significa que las mujeres con estas características puedan ganar.

Ante estas lamentables declaraciones, Lupita Jones dio una entrevista a De Primera Mano para deslindarse completamente de Miss Universo.

A finales de 2023, se dio a conocer que Lupita Jones dejaba la dirección del famoso certamen y ahora estaría bajo el mando de Cynthia de la Vega.

Miss Universo: los nuevos socios (@Indie5051 / X)

“Es un tema que me lastima mucho (Miss Universo), me afectado, de hecho ahorita viendo la nota otra vez siento que se me revuelve el estómago” Lupita Jones

Lupita Jones asegura que su imagen ha sido referencia en los concursos de belleza en México y no quiere que este escándalo la alcance, ya que no tiene nada que ver.

“Lupita Jones y Mexicana Universal no tiene nada que ver con Miss Universo. Después de noviembre pasado pues aunque no me lo avisaron oficialmente, a mí me dejaron fuera” Lupita Jones

Lupita Jones, exdirectora de Miss Universo México (Lupita Jones/Instagram)

Lupita Jones sigue con sus mismo ideales y reluce un poco su transfobia

Desde su salida de Miss Universo, Lupita Jones se ha enfocado en su propio proyecto que es Mexicana Universal.

A Lupita Jones le parece un verdadero engaño, que permitan que todas la mujeres participen, pero no tengan la oportunidad de ganar.

Es por eso que Lupita Jones estaba de acuerdo con que existieran reglas específicas sobre cómo deben ser las aspirantes a Miss Universo.

Ya que esto permite una competencia con igualdad, según Lupita Jones.

“No me gustó cómo las cosas empezaron a cambiar desde el 2018, a mi no me parecía correcto que se mezclaran las características de las participantes y que fueran tan distintas” Lupita Jones

Lupita Jones, directora de Mexicana Universal. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Lupita Jones dio a entender que no estaba de acuerdo con que cambiaran las reglas y Miss Universo, como la inclusión de mujeres trans o de mujeres con cuerpos diverso.

“Porque insisto y lo he dicho muchas veces, para que una competencia sea justa las participantes deben tener las mismas características y cualidades que permitan evaluarlos bajo un mismo parámetro” Lupita Jones

Lupita Jones ya no trabajará con Miss Universo, pero sigue dirigiendo Mexicana Universal y seguirá participando en certámenes de belleza.