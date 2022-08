Daniela Navarro sale de La Casa de los Famosos y responde así a Laura Bozzo luego de que la conductora la acusó de haberla traicionado durante el reality.

La actriz venezolana Daniela Navarro de 38 años de edad se convirtió en una de las famosas más polémicas dentro de La Casa de los Famosos. Incluso algunos usuarios la tacharon como “la más odiada”.

Tras convertirse en la última eliminada de La Casa de los Famosos antes de la gran final, Daniela Navarro rompió el silencio sobre todas las polémicas que protagonizó en el reality, incluyendo su relación con Laura Bozzo de 69 años de edad.

Daniela Navarro y Laura Bozzo (@daniellanavarros / Instagram)

Daniela Navarro confiesa que de verdad quiso mucho a Laura Bozzo

El miércoles 3 de agosto, Daniela Navarro salió de La Casa de los Famosos y se convirtió en la quinta finalista de la segunda edición del reality de Telemundo, al haber obtenido solamente el 8.4 por ciento de los votos emitidos.

En entrevista con Jimena Gállego, Daniela Navarro habló sobre su experiencia dentro de La Casa de los Famosos y las polémicas que protagonizó en el reality.

Una de las preguntas obligadas fue sobre su relación con Laura Bozzo, ya que al principio se habían mostrado muy unidas, pero al final las cosas habían cambiado.

Tras las declaraciones de Laura Bozzo en donde la acusaba de haberla traicionado, Daniela Navarro señaló que a ella le había dolido mucho su distanciamiento.

“A mí me duele lo que pasó con Laura. Para mí Laura desde el día 1 que entró por esa puerta que me dijo ‘estoy aquí para ti’... Mi mamá lo dijo siempre, que Laura y yo íbamos a tener una conexión linda porque ella vivió en Venezuela y ama a los venezolanos y los venezolanos la queremos mucho a ella” Daniela Navarro

Sobre su pelea con Laura Bozzo, Daniela Navarro reconoció que ambas tienen personalidades muy fuertes y en realidad ella si la quiso mucho.

“La personalidad de Laura y mía son fuertes las dos, yo agradecí verdaderamente que nos lleváramos bien porque, imagínate, Laura y yo siendo enemigas, creo que no hubiese sido una bonita ocasión dentro de la casa. Le tuve mucha paciencia, me tuvo mucha paciencia a mí, la quise de verdad, la quise de todo corazón” Daniela Navarro

Sin embargo Daniela Navarro destacó que el gran error de Laura Bozzo es que tiene la costumbre de herir a las personas que ama.

“Pero Laura tiene un gran error y que lo puedo decir: tiene la costumbre de herir a la gente que ama. Y eso fue lo que sucedió” Daniela Navarro

Daniela Navarro confesó que nunca pensó que a Laura Bozzo le fuera afectar tanto su relación con Nacho Casano.

“Laura, no sé por qué, se lo tomó tan a pecho cuando yo le dije que tenía algo con Nacho. Yo no sabía que le iba a afectar tanto porque, primero, nadie era tutora dentro de la casa. Lo dije porque no quería que se enterara por la chismosa de Ivonne o de Salvador. Se lo comenté” Daniela Navarro

Durante su conversación, Daniela Navarro confesó que le dolieron mucho las palabras que le había dicho Laura Bozzo.

“Y a mí me matan una sola vez y las palabras de Laura fueron muy hirientes porque dijo que yo estaba muerta para ella y que nunca creyó en el cariño y el amor que yo le ofrecí dentro de la casa, entonces eso fue lo que a mí me rompió el corazón en pedazos” Daniela Navarro

¿Habrá reconciliación entre Daniela Navarro y Laura Bozzo tras salir de La Casa de los Famosos?

Daniela Navarro fue cuestionada sobre si ahora que se encuentra fuera de La Casa de la Famosos habrá reconciliación con Laura Bozzo.

De manera contundente Daniela Navarro a ella le encantaría que si se pudiera dar un reencuentro porque ella la quiso de verdad.

“Yo adoro a Laura, a mí me encantaría. Como se lo dije cuando salió, le dije ‘mamá siempre te quise de verdad’” Daniela Navarro

Daniela Navarro puntualizó que dentro de La Casa de los Famosos ambas fueron un gran apoyo ya que en los momentos difíciles se tenían la una a la otra.

“La cuidé de verdad, y no es porque yo sentía que era una carga para mí, pero yo sé que si yo no hubiese estado con Laura desde la primera semana diciendo ‘tú no te vas, vamos a guerrear juntas…’ ella no hubiese resistido, incluso a lo mejor hasta yo no hubiese resistido porque en mis momentos bajos Laura me agarró muchas veces” Daniela Navarro

Durante su conversación, Daniela Navarro destacó que le dolieron mucho las palabras de Laura Bozzo porque la mató.

“Yo no tendría problema, pero con la claridad de que sus palabras me hirieron. Te pueden decir ‘eres una sinvergüenza, cómo vas a tener una relación con Nacho…’, cualquier cosa, pero ¿qué te maten? A mí me matan una sola vez” Daniela Navarro

Daniela Navarro dejó en claro que son pocas las veces que da una segunda oportunidad después de que la lastiman, por lo que no sabe si Laura Bozzo será una de esas personas.

“En mi vida fuera doy pocas oportunidades cuando me lastiman, siempre digo que me lastiman una y han tenido las personas el privilegio de lastimarme hasta dos veces, entonces a mí me duelen las palabras que vienen de la gente que quiero mucho. Y que me haya matado y que haya dudado del cariño y el respeto que yo le tenía sí me dolió” Daniela Navarro