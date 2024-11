La Venenito -de 16 años de edad- está encantada con que la comparen con Ángela Aguilar, pero teme que la funen si la defiende.

Ángela Aguilar, la ‘enemiga en común’ de los usuarios de redes sociales, ha sido comparada más de una vez con La Venenito por su corte de cabello.

A la influencer no le molesta que usen su apodo para referirse a Ángela Aguilar -de 21 años de edad- y hasta quiere colaborar con la cantante.

Usuarios de redes sociales aseguran que La Venenito y Ángela Aguilar comparten rasgos y hasta el mismo look; al respecto, la influencer se dice feliz de que crean que se parece a la cantante.

“Me encanta, yo tengo ganas de colaborar con Ángela Aguilar, pero siento que me funarían mucho. Mucha gente dice sí me parezco y todo, pero no sé la verdad”

La Venenito estaría feliz de colaborar con Ángela Aguilar, pero también teme a ser criticada por los haters de la cantante.

“Yo siento que no me parezco la verdad. La verdad me da igual si me comparan o no”

La Venenito