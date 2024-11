¿Qué dijo Ángela Aguilar? Asegura que trabajará para merecer el reconocimiento como Mujer del Año de Glamour.

Desde que confirmó su relación con Christian Nodal, Ángela Aguilar -de 21 años de edad- se ha encontrado en medio de la polémica.

Y es que ha sido acusada de ser la causante de la separación de Christian Nodal -25 años de edad- y Cazzu, aunque ella ha negado está situación.

En medio de las críticas en su contra, Ángela Aguilar fue galardonada como Mujer del Año de Glamour, reconocimiento que fue muy criticado en redes sociales.

Pese a que incluso se creó una petición en change.org para que se le retirará el reconocimiento, Ángela Aguilar recibió este importante premio por parte de Glamour.

El miércoles 13 de noviembre se llevó una ceremonia en la Ciudad de México en donde Ángela Aguilar fue galardonada como la Mujer del Año de Glamour.

En medio de peticiones de que se le quitará el reconocimiento, surgieron algunas versiones en las que se aseguraba que Ángela Aguilar no se presentaría en la ceremonia.

Sin embargo, al final de cuentas Ángela Aguilar si asistió en compañía de su esposo Christian Nodal, quien le mostró todo su apoyo.

Ángela Aguilar recibió el reconocimiento como Mujer del año por parte de Glamour en la categoría de ‘Música Regional Mexicana’.

En su discurso, Ángela Aguilar reconoció que era un honor estar en la música, por lo que cada que se sube al escenario lo hace con gran responsabilidad.

Ángela Aguilar también se dijo orgullosa de representar a México, pues es un país que le ha dado mucho.

“Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso cada vez que me subo a un escenario trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser. El estar aquí, sentirme considerada no solamente es un privilegio, sino es una gran responsabilidad. Debo admitir que escuchaba a muchas mujeres hoy y me identificaba con ellas y veía su lucha”

Ángela Aguilar