Durante una entrevista en exclusiva con Nayo Escobar, Kimberly Flores habló sobre su vida y sus relaciones amorosas antes de conocer a su actual esposo, Edwin Luna.

De acuerdo con Kimberly Flores antes de conocer a Edwin Luna tuvo muchos pretendientes quienes le ofrecían toda clase re regalos, entre ellos algunos narcos.

Sin embargo, Kimberly Flores aseguró que nunca acepto a ninguno de ellos ya que se considera una mujer independiente.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Nayo Escobar, Kimberly Flores habló sobre sus relaciones antes de conocer a Edwin Luna.

Y de acuerdo con Kimberly Flores, mientras trabajaba como bailarina y edecán de eventos en Guatemala, la cantidad de pretendientes que tuvo no fue pequeña.

Sin embargo, se habría rehusado a salir con la mayoría puesto que los hombros que frecuentaban lo eventos incluso estaban relacionados con el narcotráfico.

Estos pretendientes, explicó la modelo de 33 años de edad, en ocasiones, a ellas y sus compañeras, les llegaban a ofrecer coches o casas.

Sin embargo, aseguró que siempre se negó relacionarse con esta “clase de personas” las cuales abundaban en el medio y le ofrecían una vida fácil.

Y es que Kimberly Flores aseguró ella se considera una mujer bastante independiente, pese a que no siempre tuvo el dinero para comprar todo lo que necesitaban sus hijos.

Incluso contó que cuando conoció a Edwin Luna, este se mostró extrañado de que no hubiera aceptado ninguna clase de apoyo.

“Él me decía porque no tienes esto lo otro si tiene muchos pretendientes, porque no me gusta le decía, para eso me chingo, para eso trabajo”

Kimberly Flores