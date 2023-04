A Karely Ruiz, de 23 años, no le importa que la comparen con Karla Panini. La modelo de OnlyFans reaccionó al hate que le están lanzando por su beso con Santa Fe Klan (23 años).

En las redes sociales, Karely Ruiz ha recibido miles de ataques, pues la acusan de faltar a los “códigos” que prohiben andar con la pareja de una amiga.

Karely Ruiz no tuvo el menor recato al responder a sus inquisidores, aclarando qué relación tiene con “su amiga” Maya Nazor y reconociendo, sobre su beso con Santa Fe Klan: sí me gustó.

Karely Ruiz (captura de pantalla / Karely Ruiz Instagram @karelyruiz)

Karely Ruiz aclara que no es amiga de Maya Nazor: “yo no tengo amigas, en este medio no hay amigas”

Karely Ruiz hizo una transmisión en vivo la noche del lunes 17 de abril, en la que respondió a los ataques que le han llovido sin parar durante las últimas horas.

La modelo de OnlyFans que se codea con los famosos inició recordándole al mundo que es una mujer soltera y por eso es libre de involucrarse con la persona que se le antoje.

Acto seguido, Karely Ruiz afirmó “yo no tengo amigas, en este medio no hay amigas, es una realidad”, ante los señalamientos por haberse besado con el ex de Maya Nazor, que se suponía era su amiga.

Maya Nazor habría reaccionado al beso de Santa Fe Klan y Karely Ruiz. (Especial)

Instantes después, Karely Ruiz dio a entender que Maya Nazor no es en realidad su amiga, pues su relación se limita a los likes y comentarios que han intercambiado en redes sociales.

Incluso, Karely Ruiz puntualizó que no conoce a muchas de las personas con las que interactúa en la web.

“Mis amigas reales son contadas y discúlpeme si se ofenden algunas que les comento y hablo con ellas, pero cómo voy a ser amiga de una persona que ni conozco, nunca la he tratado y no es que me justifique, sí lo hice es porque quise, porque dije, ‘¿qué tiene de malo?’, es un beso y yo me beso con mis amigos, me he besado con amigas, no lo vi mal” Karely Ruiz

Santa Fe Klan y Karely Ruiz (Instagram/@santa_fe_klan_473 )

¿Karely Ruiz está dispuesta a ser novia de Santa Fe Klan? Así respondió

Karely Ruiz continuó su denfensa, presumiento que para ella, el beso con Santa Fe Klan, no significó nada más que un juego o coqueteo, como el que suele tener con sus fans.

“Si me besé con el de HotSpanish para que se ganara un carro la novia, ¿que no me bese con un amigo? No lo veo mal la neta… esto no fue planeado chicas, se dio simplemente, dije, ‘es un beso’, ¿qué pasa?, yo no le debo nada a nadie y si me van a seguir diciendo Panini, pues díganme, la Panini está facturando, que es lo que importa en estos tiempos” Karely Ruiz

Sobre una posible relación con Santa Fe Klan, Karely Ruiz dio a entender que el beso sólo fue parte de un momento que “se dio”, aunque reconoció que le gustó y que está abierta a cualquier cosa con el rapero.

“Si a ustedes les afectó tanto el beso, ya no es culpa mía. ¿Qué quieren, que lo des bese o qué? Se dio güey, se dio, aparte estuvo chido, todo prendido, güey, me gustó me gustó, ¿quieren escuchar eso? Sí, me gustó, ¿por qué no?... yo estoy abierta a cualquier cosa con cualquier persona si ando o no ando con alguien es mi **** vida” Karely Ruiz