José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp ya cumplieron un año de relación, sin embargo, el cantante dejó en claro que no tiene planes de boda.

Antes de que los problemas legales de José Manuel Figueroa, acusado de violencia, marcaran una etapa de su vida, el cantante era conocido por sus conquistas.

Ahora, a sus 47 años de edad, José Manuel Figueroa sigue legalmente soltero, aunque un año en una relación con Marie Claire Harp, la modelo y conductora.

Por su parte, Marie Claire Harp no ha comentado sobre deseos de contraer matrimonio con José Manuel Figueroa, y en lo que respecta a su romance es reservada en sus redes sociales.

José Manuel Figueroa comentó a los micrófonos de Sale el Sol, que por el momento no tiene ningún plan de boda con Marie Claire Harp.

Justo el día en que Marie Claire Harp se despidió de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ por una fractura, cumplió un año de noviazgo con José Manuel Figueroa.

Y es que este romance se dio a conocer en medio de la polémica que el cantante vivía por ejercer presunta violencia sobre su exnovia Farina Chaparro. Actualmente el proceso legal sigue.

Y desde que José Manuel Figueroa declaró ser novio de Marie Claire Harp en su programa en Bandamax, no se han separado.

Sin embargo, el hijo de Joan Sebastian negó estar en planes de boda, aunque reconoció el profundo amor que han logrado construir.

“Estoy bien, viviendo una etapa muy bonita, gozando al máximo, no lo busqué cayó en mis brazos, me hizo que el corazón me creciera, me da tranquilidad y me ayuda a dormir y despertar bonito”.

José Manuel Figueroa, cantante.