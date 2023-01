A Consuelo Duval le hacen comentario sobre su cuerpo y así respondió a la reportera que se refirió sobre su apariencia física.

Consuelo Duval de 54 años de edad se encuentra muy feliz pues se encuentra promocionando su primer protagónico en el cine después de más de 30 años de trayectoria en la industria del espectáculo, incluido su trabajo en Netas Divinas.

Junto con Adrián Uribe, Consuelo Duval protagoniza ‘Infelices para siempre’, película que se desarrolla en el mar es por ello por lo que la actriz fue cuestionada por su apariencia física.

En plena promoción una reportera decidió hacerle un comentario sobre el cuerpo de Consuelo Duval, pero ella de manera magnifica le respondió de esta manera.

Consuelo Duval se ha convertido en una de las famosas más populares de la televisión mexicana, gracias a sus diferentes proyectos la celebridad se ha ganado el cariño del público.

Pese a que demostrado su habilidad para la actuación, Consuelo Duval no había realizado una película para le cine. Situación que quedó en el pasado gracias a la cinta ‘Infelices para siempre’.

En plena promoción de esta película, Consuelo Duval se tuvo que enfrentar comentarios sobre su cuerpo y es que e la cinta presume su figura ya que se muestra en bikini.

En el video compartido por Berenice Ortiz, se le puede escuchar a una reportera decir: “con traje de baño, te toca hacer unas escenas como … y te vez muy guapa, se ve que te pusiste a dieta”.

Al escuchar este comentario Consuelo Duval de inmediato se paró para mostrar su figura y Adrián Uribe de inmediato le cuestionó si le estaba diciendo “gorda”.

Pese a la incomodidad de la pregunta sobre su cuerpo, Consuelo Duval se lo tomó con humor y habló sobre la escena intima que realizó al lado del actor Niko Antoyan.

“Fue muy complicado, yo ni conocía al ruso y encuerármele, desnudar el cuerpo creo que fue más fácil, pero el alma. Me costó más trabajo buscar dentro de mí las emociones para que me creyeran porque hay unos besos que de repente se ven medio falsos”

Consuelo Duval confesó que al hacer la escena intima le pedía al director, Noé Santillán-López, que la cuidará para que no se vieran sus celulitis.

En tono de burla Consuelo Duval destacó que en realidad si la cuidaron porque no estaba tan flaquita como se veía en la película.

“Creo que sí lo hicieron, no estaba tan flaquita como me veo en la película, yo creo que le hicieron un poco de ciencia ficción”

Durante su entrevista con varios medios de comunicación, Consuelo Duval confesó que aunque siempre quiso hacer una película en el cine una inseguridad provocada por un director le hizo que no fuera a las audiciones.

Consuelo Duval reveló que cuando apenas comenzaba su carrera, acudió a un casting, pero el director le dijo que no iba a funcionar en la industria porque tenía una boca grande.

Este comentario hizo que durante mucho tiempo Consuelo Duval no se presentará a ninguna audición para el cine.

“Me creí mentiras. Cuando iba iniciando fui a un casting de cine y el director que es de los culero me dijo: tú no funcionas para cine porque sólo se va a ver tu bocota y fue algo que me pegó fuerte”

