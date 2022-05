A Arturo Carmona le da risa que sea considerado un ‘sugar daddy’ tras su cambio de look para la telenovela ‘Corona de lágrimas 2′. El actor confesó que sus seguidoras no han dejado de mandarle piropos.

Tras la polémica que se generó luego de que negó haber salido con la Bebeshita, Arturo Carmona confesó que su nuevo look ha gustado mucho entre sus fans, quienes no dejan de alabar lo bien que se ve.

En entrevista Arturo Carmona se mostró muy feliz pues afortunadamente cuenta con mucho trabajo e incluso confesó que son muy divertidas las grabaciones de ‘Corona de lágrimas 2′.

Arturo Carmona se ha consolidado en el medio del espectáculo como uno de los hombres más guapos. Aunque ha señalado que prefiere mantener lejos de los reflectores su vida privada, sus romances con Alicia Villarreal y Aracely Arámbula lo han puesto en el ojo del huracán.

Con motivo a su participación en la segunda parte de ‘Corona de lágrimas’, Arturo Carmona se cambió de look. Situación que sorprendió satisfactoriamente a sus seguidoras.

En entrevista para el programa Hoy, Arturo Carmona confesó que su cambió de imagen se debió a que en el melodrama interpreta a un hombre mayor.

Arturo Carmona confesó que en ‘Corona de lágrimas 2′ interpreta a un personaje que es 10 años mayor a la edad que tiene actualmente, por lo que tuvieron que hacerle un cambio para que de verdad fuera creíble.

“Mi personaje esta arriba de los 50 años, diez años más de los que tengo. No tengo canas yo todavía”

Entre risas, Arturo Carmona señaló que ahora sus seguidoras no lo bajan de ‘sugar daddy’. Lejos de molestarlo estos comentarios le causan intriga.

Arturo Carmona destacó que tras estos mensajes se ha cuestionado sobre a qué edad un hombre es considerado como un ‘sugar daddy’.

“No me bajan de ‘sugar daddy’. Yo a veces me pregunto a que edad uno empieza a ser ‘sugar daddy’, pues depende de la distancia -por ahí me explicaron- de la persona que te está pretendiendo o tú estas pretendiendo”

Arturo Carmona