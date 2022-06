Luego de varios años de luchar contra el cáncer, Fernando Del Solar tuvo la oportunidad de incorporarse al programa “Hoy”. Sin embargo, la participación del conductor duró solo tres meses.

Cabe señalar que el regreso y partida de Fernando Del Solar ocurrió cuando la productora Magda Rodríguez (1963-2020) todavía estaba al frente de Hoy.

A propósito de su muerte, ocurrida el 30 de junio de 2022 en México, te contamos qué dijo Fernando Del Solar sobre su breve regreso a Hoy, el matutino más exitoso de la TV mexicana.

Dos años después de salir del programa Hoy, Fernando Del Solar rompió el silencio en diciembre de 2020y aclaró los rumores sobre los motivos de su salida.

En aquel tiempo, se especuló que las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo fueron las causantes de la salida de Fernando Del Solar de “Hoy”, pero él reveló la verdad.

Apropiado como siempre, Fernando Del Solar dijo que no logró “empatizar” como le hubiera gustado para permanecer en Hoy.

Fernando Del Solar explicó en una entrevista para “De Primera Mano” que tenía muy claro que él era quien llegaba para integrarse al equipo , sobre todo porque todo el “crew” de “Hoy” ya llevaba muchos años haciendo el programa.

“Yo llegaba con esta humildad y ganas de pasármela bien, de sumar, de hacer equipo y que nos fuera muy bien. Desgraciadamente no logré empatizar como a mí me hubiera gustado y por eso fue”

Con todo lo que ha vivido a causa de su enfermedad, para Fernando Del Solar lo mejor fue salir del programa "Hoy", en vez de estar en un lugar donde no se sintiera a gusto.

“Entendí perfecto, este era su lugar, así que yo me retiro. No tengo palabras ni siquiera para decir que me hicieron algo, simplemente la manera de conducir no nos llevábamos como me hubiese gustado, por eso decidí dar un paso al costado, sabiendo que era yo el que llegaba”.

Fernando Del Solar