A Andrea Legarreta no le interesa lo que Alfredo Adame diga sobre ella y señaló que no va a caer en provocaciones ya que prefiere enfocarse en su vida y familia.

Desde hace varios años, Alfredo Adame ha arremetido contra Andrea Legarreta señalando que por su culpa quedó fuera de la televisora de San Ángel.

A diferencia de Pedro Sola, Alfredo Adame describió a Andrea Legarreta como una “mujer perversa y malvada, sin valores, principios no escrúpulos. Tras los nuevos ataques, la conductora de Hoy prefirió no hablar del tema.

En diversas ocasiones, Alfredo Adame ha arremetido contra Andrea Legarreta. En una nueva entrevista para el canal de Youtube ‘inesmorenotv’, el conductor destacó que la famosa del programa Hoy a despedido ha varias personas del matutino.

Tras estos comentarios, Andrea Legarreta fue cuestionada sobre Alfredo Adame sin embargo señaló que no hablaría de él ya que no iba a caer en provocaciones.

En el video compartido por Edén Dorantes, Andrea Legarreta destacó que no le interesa lo que Alfredo Adame pueda opinar de ella.

“Yo no voy a caer en ninguna provocación de nadie, al final la vida de cada quien, el recorrido que cada uno hemos tenido habla por sí solo”

Andrea Legarreta destacó que en estos momentos se encuentra enfocada en su trabajo y su familia, por lo que no se encuentra interesada en hablar de cosas que no sean positivas.

De manera contundente destacó que no va a caer en provocaciones con ciertos comentarios porque es generar más polémica, algo para lo que no tiene tiempo ni le interesa.

Tras rumores de que el productor Alexis Nuñez podría estar a cargo del programa Hoy, Andrea Legarreta destacó que por el momento no hay ningún cambio en el matutino.

En su entrevista Andrea Legarreta destacó que por el momento hay muchos planes con Andrea Rodríguez por lo que no cree que exista un cambio en el matutino.

“Para los planes que yo he escuchado con la producción de Andrea Rodríguez no creo que suceda, no por lo pronto”

