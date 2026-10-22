Galilea Montijo bromeó con su salida del programa Hoy en enero de 2027, luego de que se afirmó en medios que en esa fecha termina su contrato.

Durante la emisión del 22 de octubre del programa Hoy, Galilea Montijo habló de cerrar ciclos y mencionó que estos serían sus últimos meses como conductora.

En más de una ocasión, Galilea Montijo ha dicho que desea retirarse de la conducción y colocar un negocio del rubro gastronómico en España o Nueva York.

Galilea Montijo bromea sobre su salida del programa Hoy

Los conductores del programa Hoy se encontraban platicando cuando Galilea Montijo lanzó un comentario que muchos se tomaron a broma.

“Yo de aquí cuando me vaya en enero, pues son ciclos”, dijo Galilea Montijo mientras sus compañeros le pidieron que no lo mencionara porque causaría un revuelo en medios.

Galilea Montijo estaba hablando de cerrar ciclos cuando dejó entrever su salida definitiva del matutino, anuncio que fue tomado a broma por sus compañeros de Hoy.

La conductora continuó revelando que buscará tener una taquería en Nueva York y posteriormente mudarse a España.

Incluso, prometió que de vivir en Europa, haría enlaces con el programa para continuar vigente.

Galilea Montijo se quiere retirar de la conducción y poner una taquería

En diversas ocasiones, Galilea Montijo ha manifestado su deseo de colocar una taquería en el extranjero.

Galilea Montijo no ha mencionado concretamente su salida del programa Hoy o la televisora, pero su reciente broma hace pensar que ya estaría pensando en cumplir sus metas empresariales.