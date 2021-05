Zack Snyder quiere hacer una película que combine pornografía y religión

Tras el estreno de ‘Army of the Dead’, ¿cuál es el siguiente paso para Zack Snyder? Hacer una película de religión, una pornográfica o algo que las combine.

Por lo menos eso es lo que mencionó Zack Snyder en una entrevista para Telegraph, donde declaró que siempre ha deseado explorar esos dos géneros.

Pero más que explotar el morbo de una o la solemnidad de la otra, su interés parte de una forma de apreciación del ser humano.

300 (warner bros)

Menciona que es algo parecido a lo que vemos en las pinturas o esculturas del Renacimiento, las cuales ha estudiado desde hace tiempo.

De hecho, considera que ‘300′ es lo más cercano que ha estado de esos géneros; bien podría ser una introducción.

No obstante, antes de esto, Zack Snyder continuará con el universo de ‘Army of the Dead’, además de tener proyectos acerca de Washington y Napoleón.

Zack Snyder ha jugado con la pornografía y la religión en sus películas

Aunque Zack Snyder nunca se ha adentrado del todo en la pornografía o la religión, sí ha jugado un poco con esto en casi todas sus películas.

‘300′, que menciona el propio Zack Snyder’, fue considerada en su momento como pornografía homoerótica por mostrar hombres musculosos semidesnudos.

En el otro lado tenemos ‘Sucker Punch’, donde se explora el tema de la prostitución, así como la sensualidad y erotismo de sus protagonistas.

Sucker Punch (Warner Bros.)

De la parte religiosa tenemos toda su obra en el DCEU, donde apela a la visión mitológica de todos los héroes de la ‘Liga de la Justicia’.

El ejemplo más claro es Superman, que está rodeado de símbolos religiosos, haciendo un paralelismo con Jesús y la visión judeocristiana del mundo.

Aún más, Zack Snyder recrea las mencionadas obras del Renacimiento en varias escenas del DCEU, mostrando a Kal-El como un Dios entre hombres.

Superman (Warner Bros)

