Un rumor señala que Marvel estaría interesada en Zack Snyder para una película del MCU.

Parecía imposible; pero gracias al estreno de 'Liga de la Justicia' y la próxima llegada de 'Army of the Dead', Zack Snyder ha recuperado el prestigio que tenía a principios del Siglo XXI. Aunque muchos desean su regreso al DCEU, su futuro podría estar en la casa de enfrente, con Marvel y Disney.

Recientemente varios rumores señalan la intención de Marvel y Disney para llevar a Zack Snyder al MCU; según varios portales especializados e insiders, el estudio lo tendría en mente para que hiciera un reboot de 'Ghost Rider', personaje que se adecua al estilo oscuro del director.

A diferencia de otros personajes, es muy difícil hacer contenido familiar de 'Ghost Rider', pues se trata de un antihéroe violento y con temas demoníacos; algo perfecto para Snyder. Reiteramos, esto es un rumor, pues aunque supuestamente hay interés, las fuentes declaran que no ha habido acercamientos entre el director y el estudio.

Zack Snyder Henry Romero/REUTERS

¿Zack Snyder podría llegar al MCU?

Algo curioso de Zack Snyder en estos momentos es que está envuelto en una serie de rumores, primero con DC y ahora con Marvel; sin embargo, si se ve difícil su regreso al DCEU, lo es más su llegada al MCU, pues el propio director ha declarado que no le interesa ese proyecto.

En una entrevista para MTV durante el estreno de ' Liga de la Justicia ', Zack Snyder declaró que no le interesa hacer algo con Marvel, aunque reconoce el gran labor que ha hecho Kevin Feige con todos esos personajes.

Zack Snyder Warner Bros.

Junto a esto tenemos que Snyder actualmente tiene contrato con Netflix para desarrollar una serie de contenidos, siendo el primero de estos 'Army of the Dead' que se estrena en mayo, y que sería el punto de partida para un universo de zombies.

De hecho el director señaló que se sintió muy a gusto trabajando con la empresa de streaming, lo que significaría una negación implícita a trabajar de nueva cuenta con Warner Bros. o hacer algo con Disney.

Con información de We Got This Covered.