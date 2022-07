Zack Snyder y Warner Bros. Discovery vuelven a estar en el ojo del huracán debido a un artículo de la revista Rolling Stone, donde se acusa al director y el movimiento “ReleaseTheSnyderCut” de estar potenciado por bots.

Según el texto, por lo menos el 13% de la cuentas que apoyaron el “ReleaseTheSnyderCut” eran bots o cuentas falsas, además se señala que algunas de ellas estarían relacionadas directamente a Zack y Deborah Snyder.

Esto sería un porcentaje casi 3 veces superior al promedio de bots que suelen aparecer en las diversas tendencias en distintas redes sociales.

Superman Snyder Cut (Warner Bros.)

Asimismo, se menciona que habría tres líderes principales en cada red relacionada al “ReleaseTheSnyderCut”, es decir, Twitter, Facebook e Instagram.

Si bien se considera que el resto de cuentas que apoyaban el “ReleaseTheSnyderCut” podrían ser verdaderas (el 87%) y apoyar genuinamente a Zack Snyder; el 13% señalado sería el más activo en general.

Hay que mencionar que todos estos datos fueron proporcionados por la misma WarnerMedia mediante una fuente anónima a Rolling Stone, donde se aclaró que se hizo una investigación independiente sobre el movimiento “ReleaseTheSnyderCut”.

Zack Snyder habría usado el poder del movimiento “ReleaseTheSnyderCut” para presionar a Warner Bros.

Otra cosa que se menciona es que Zack Snyder, al ver la potencia del movimiento “ReleaseTheSnyderCut”, lo uso en su favor para presionar a Warner Bros.

Esto no para sacar el mencionado “Snyder Cut”, sino para lograr ciertas cosas en la realización de este “corte del director”.

Todo indica que Zack Snyder y su esposa lograron un mayor presupuesto para la película, gracias a que se tenía de lado a toda la tendencia en redes sociales.

Pero lo más importante, lograron que se quitara de los créditos a Geoff Johns y Jon Berg, los que en su momento fueron los productores del “Snyder Cut”.

Superman (Warner Bros / CNS photo)

El propio Zack Snyder habría amenazado a Warner Bros. diciendo que en si no quitaban los nombres de estas personas “los destruirían en redes sociales”, apelando al “ReleaseTheSnyderCut”.

De hecho, la misma fuente dentro de Warner Bros. señala que Zack Snyder era como un “Lex Luthor causando estragos”.

Cabe aclarar que el propio Zack Snyder declaró que Geoff Johns y Jon Berg fueron de los principales responsables de su salida del DCEU, e incluso, que al hacer el “Snyder Cut”, estaban constantemente ejerciendo presión.

Ya se ha acusado a Zack Snyder de usar bots en su beneficio

Lo de Zack Snyder y los bots no es nuevo, durante la entrega de Premios Oscar 2022, ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ ganó una mención como “Mejor Momento” y ‘Army of the Dead’ ganó la mención a “Película favorita de los fans”.

Días después de la premiación, se acusó a Zack Snyder y sus películas de lograr estas menciones con el uso de bots que manipularon las votaciones.

Snyder Cut (Warner Bros.)

De manera casi inmediata la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, salió a declarar que dicho reporte era falso, pues ellos estuvieron monitoreando la actividad de redes sociales.

Las menciones para Zack Snyder y sus películas fueron genuinas, impulsadas por fans del director y su obra.

Hay dudas sobre la veracidad del artículo de Rolling Stone

Ahora bien, hay que mencionar que fans de Zack Snyder, e incluso medios como Forbes, dudan de la veracidad del artículo de Rolling Stone.

Se les hace raro que este haya sido liberado exactamente en la semana de la San Diego Comic Con 2022, en medio de rumores de reuniones de Zack Snyder con Warner Bros. Discovery y el día en que se lanzó el “Snyder Cut” en digital.

Mucha gente ha interpretado esto como otra manera de desprestigiar a Zack Snyder, causando aún más la división entre los fans de DC Comics, que ahora parece insalvable.

De hecho, Forbes apunta que si la idea era darle apoyo a Warner Bros., la manera en que ha sido escrito y liberado el texto causará el efecto contrario.

Zack Snyder (Henry Romero/REUTERS)

Aún más, el medio menciona que la información de Rolling Stone no ofrece mucho contexto sobre lo ocurrido con Zack Snyder y los bots.

Además, si tenemos un 87% de fans reales de Zack Snyder, eso se mantiene como algo bastante significante, y es poco probable que Warner Bros. haya cedido al ‘Snyder Cut’ si no se tenía la certeza de que fuera un éxito moderado, por lo menos.

No sólo eso, Forbes también señala que la información vertida todos estos años señala que el movimiento “ReleaseTheSnyderCut” está integrado por fans verdaderos, no por máquinas de redes sociales.

Si bien están de acuerdo que el movimiento “ReleaseTheSnyderCut” llega a ser demasiado apasionado llegando a lo tóxico, los datos apuntan a que de verdad hay una gran base de fans del director allá afuera.

Zack Snyder (Netflix)

También coinciden en que Zack Snyder a veces puede abusar de su poder en redes sociales y no se duda de la amenaza por Geoff Johns y Jon Berg; pero aún así, simplemente no hay datos duros de lo que Rolling Stone afirma.

Hasta el momento, ni Zack Snyder ni Warner Bros. Discovery han hecho una declaración; aunque el director lanzó una imagen de la Liga de la Justicia con la leyenda “Si avanzo sígueme, Si me retiro mátame, Si muero véngame”.