Wanda enfrentaría a un personaje de Fox en ‘Doctor Strange 2’; fans apuntan a los X-Men

Luego del estreno del tráiler de ‘ Spider-Man: No Way Home ’ y la locura ante el posible multiverso que podría desatarse, ahora un rumor asegura que Wanda podría enfrentarse a un personaje de Fox.

De acuerdo al insider Daniel Richtman , Wanda (Elizabeth Olsen) -quien ya se ha convertido en Scarlet Witch- tendría un enfrentamiento con un personaje de Fox.

Esto durante la película ‘Doctor Strange: In The Multiverse of Madness’, cinta en donde ya se ha confirmado su participación.

Según apunta el rumor, el enfrentamiento entre Scarlet Witch y este misterioso personaje de Fox, pelea que superaría al enfrentamiento de Doctor Strange y Thanos en ‘Infinity War’.

Rumores de una batalla entre Wanda y un personaje de Fox (@DanielRPK / Twitter)

Doctor Strange (Disney)

¿Los X-Men o Los 4 Fantásticos en ‘Doctor Strange 2’?

Ante el anuncio de Daniel Richtman, los usuarios comenzaron a especular de quién podría tratarse que le de batalla a Scarlet Witch, uno de los personajes más poderosos de Marvel.

Y aunque algunos apuntan que el rival no sería otro más que el profesor Charles Xavier, otros apuntan a Jean Grey ; ambos de la franquicia de los ‘X-Men’.

Sin embargo, cabe destacar que cuando se anunciaron las películas que conformarían la Fase 4 y sus fechas de estreno, al final salió un logo con un 4.

Confundiendo a muchos sobre si se trataba de una alusión a la Fase 4 de Marvel o era el logo de ‘Los 4 Fantásticos’, personajes que también pertenecieron a Fox.

Aunque Richtman aseguró no tener permitido quién sería el misterioso personaje que enfrente a Wanda en ‘Doctor Strange 2’.

X-Men (Fox)

¿Patrick Stewart o James McAvoy enfrentarían a Wanda?

Y aunque la favorita es Jean Grey al ser una de las mutantes mas poderosas de los ‘X-Men’ que fácilmente podría contra Scarlet Witch, el público ha apostado por Charles Xavier.

Esto ha dado pie en redes a un debate de si será Patrick Stewart quien pudiera regresar como el Profesor X o James McAvoy.

También se ha asegurado que, mientras ‘Spider-Man: No Way Home’ se enfocará en regresar a algunos personajes de Marvel con el Multiverso, ‘Doctor Strange 2’ lo hará con los personajes de Fox.

De momento, todo permanece en calidad de rumor aunque los X-Men son una de las franquicias que el público espera con mas ansías a que se integren al Universo Cinematográfico de Marvel.