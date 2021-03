‘WandaVision’: Figuras Funko Pop! de Scarlet Witch enloquecen a fans

Las nuevas figuras presentan a Wanda en su nuevo traje de Scarlet Witch



La serie de ‘WandaVision’ ha llegado a su fin aunque ahora todos los capítulos siguen disponibles en la plataforma de Disney+; sin embargo, la mercadotecnia que ha generado ha sido impresionante, especialmente con las nuevas figuras Funko Pop! que recién liberaron un par de Scarlet Witch. Esta nota contiene spoilers.

El final de ‘WandaVision’ dejó un buen sabor pese a que algunos quedaron inconformes o con mas preguntas que respuestas, especialmente luego de que el director Matt Shakman revelara que hubo aspectos de la serie que no lograron grabarse ante la pandemia de Covid-19.

Pero, sin duda alguna, la transformación de Wanda (Elizabeth Olsen) en la legendaria Scarlet Witch o Bruja Escarlata al final de la serie emocionó a los fans no solo porque utilizó el traje icónico del personaje de los cómics -con algunas modificaciones-, sino porque ella y todo su nuevo poder y conocimientos regresarán para ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’.

Funko Pop! Revela las nuevas figuras de Scarlet Witch y su nuevo traje

La emoción de ver a Wanda en el nuevo traje de Scarlet Witch no pasó desapercibido y es por eso que ahora Funko Pop! Presenta sus nuevas figuras exclusivas de vinil de Scarlet Witch con el nuevo traje y la segunda estudiando el Darkhold, el libro de los condenados que aparece en la segunda escena postcréditos del final de la serie.

El Funko Pop! En donde se aprecia a detalle el traje de Wanda como Scarlet Witch tal y como lo hizo en ‘WandaVision’, será una figura exclusiva de la tienda de juguetes Hot Topic mientras que, la figura de vinil de Wanda estudiando será parte de la colección original.

Por fin un Funko Pop digno de Scarlet Witch en el MCU 💥❤️#ScarletWitch #WandaVision pic.twitter.com/eFC2Ek0YIR — 9 días para ZS's JL | Sebastián Galaviz (@RenSebasGalv) — 9 días para ZS's JL | Sebastián Galaviz (@RenSebasGalv) March 8, 2021

En el set fe figuras de 'WandaVision' esta se encuentran las figuras de Agatha Harkness (Kathryn Hann), Monica Rambeau (Teyonah Parris) y White Vision (Paul Bettany).