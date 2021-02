El capítulo 8 de ‘WandaVision’ revela las intenciones de Wanda y el origen de 'Scarlet Witch'.



El capítulo 8 de la serie ‘WandaVision’ ha llegado a la plataforma de streaming de Disney+, aclarando dudas y dejando otras que, muchos de los fans se preguntan si podrán resolverlo en el último episodio ya que, tras una serie de revelaciones clave para la serie, los fans han reaccionado en redes sociales, por ejemplo a la primera mención oficial de ‘Scarlet Witch’ y sus orígenes. Esta nota contiene Spoilers.

Todo comienza en el capítulo 8 de 'WandaVision' tras la revelación de Agness (Kathryn Hann) de ser ella en realidad Agatha Harkness , una bruja milenaria que vivió los juicios de Salem en su juventud tras haber adquirido poderes que estaban mas allá de su alcance.

En este nuevo capítulo de 'WandaVision', Agatha lleva a Wanda (Elizabeth Olsen) a un viaje en retrospectiva a su pasado para poder comprender los orígenes de su poder y del porqué se volvió tan poderosa, insinuando aquí por primera vez que la gema de la mente en realidad no le otorgó los poderes como aseguraban en ‘Avengers: Era de Ultrón’ (2015), sino que despertó sus poderes mutantes.

Aquí también logra apreciarse el porqué Wanda -en ‘WandaVision’- eligió las sitcom para representar su utopía en Westview y lo que significan para ellas, siendo estas un motor importante dentro de los acontecimientos más importantes -o dolorosos- en su vida.

Se revela el origen del Hex de ‘WandaVision’

Como en tráilers anteriores, muestran la entrada de Wanda en las instalaciones de S.W.O.R.D pero de una manera pacífica y no a la fuerza como se había hecho creer en episodios anteriores de ‘WandaVision’.

En efecto, puede verse el cuerpo de Visión (Paul Bettany) desmantelado en las mesas de laboratorio, una clara referencia a los cómics y de gran importancia para lo que vendrá en ‘WandaVision’; aquí, Wanda le da el último adiós a Visión sin un funeral como ella quería.

El capítulo 8 de ‘WandaVision’ revela porqué Wanda eligió el pueblo de Westview para crear su realidad con una de las escenas probablemente mas emotivas de la serie de Marvel hasta el momento haciendo que el espectador logre sentir la pena que Elizabeth Olsen transmite al mismo tiempo que los poderes de Wanda se desatan.

#WandaVision Hoy por primera vez el nombre Scarlet Witch / Bruja escarlata en el MCU 🤯❤️ pic.twitter.com/yIaCaKh7aQ — 𝐊𝐢𝐦𝐢🪴 (@_kimmejia_) — 𝐊𝐢𝐦𝐢🪴 (@_kimmejia_) February 26, 2021

OMG!! Muy emotivo el episodio de hoy pero escuchar a Agatha llamar Scarlet Witch a Wanda superó todo#WandaVision

Ahora si me voy a dar otro sueño pic.twitter.com/ZNG6Hz1Dft — Maria Paz Lujan (@MariaPaz_Lc) — Maria Paz Lujan (@MariaPaz_Lc) February 26, 2021

El poder que emana de ella es realmente asombroso. Scarlet Witch. #WandaVision pic.twitter.com/I4JgT1dsKo — rené augusto🇻🇪 (@beyondmarvel) — rené augusto🇻🇪 (@beyondmarvel) February 26, 2021

El nombre de ‘Scarlet Witch’ al fin es mencionado en el UCM

Tras comprender cómo se desataron los poderes de Wanda , Agatha mantiene presos a los niños Billy y Tommy mientras Wanda se apresura a rescatarlos; sin embargo, es aquí donde uno de los momentos claves del episodio 8 de ‘WandaVision’ tiene lugar y que ha desatado las reacciones en redes sociales: Agatha menciona que todo su poder es en realidad magia del caos y por eso ella es ‘Scarlet Witch’ o ‘Bruja Escarlata’.

Este es en realidad el nombre oficial con el que se conoce al personaje de Wanda Maximoff en los cómics y en series animadas de los X-Men y Avengers, siendo esta la primera vez que se menciona el alias tanto en el UCM como en ‘WandaVision’.

Este hecho hizo que los espectadores de ‘WandaVision’ explotaran de la emoción y colocaran los ya clásicos hashtags relacionados con la serie de Disney+ en tendencias de Twitter pues, oficialmente ha nacido ‘Scarlet Witch’.

Además, el capítulo 9 de ‘WandaVision’ mostró por segunda ocasión una escena postcrédito en donde se ve a ‘ White Vision’ , referencia al cómic de ‘Vision Quest’ en donde el vengador es reconstruido pero carente de memorias y de emociones, lo que podría dar paso al sintezoide que siempre quiso Ultron en el UCM.

Después de ver el Capítulo de hoy, estoy seguro que vendrá lo mejor sobre Scarlet Witch dentro del UCM. #WandaVision pic.twitter.com/Gw90z4hgk4 — Oscar Lara (@OscarLara161200) — Oscar Lara (@OscarLara161200) February 26, 2021

Gracias por tanto Marvel,

Primera vez que le dicen Scarlet Witch en el universo de Marvel

#WandaVision pic.twitter.com/5xNzNVvqMc — Sr Plus (@Pedrol152) — Sr Plus (@Pedrol152) February 26, 2021

¿Qué se espera para el desenlace de ‘WandaVision’?

El capítulo 8 de ‘WandaVision’ sin duda dejó claro que, para el último episodio se espera una épica batalla entre Wanda y Agatha para rescatar a los gemelos pero aún quedan varias dudas por resolver y algunos usuarios de redes han asegurado que es probable la llegada de un décimo episodio aunque no hay nada oficial aún.

El próximo episodio también deberá responder qué pasará con Monica Rambeau (Teyonah Parris), así como la identidad del supuesto Pietro Maximoff o Quicksilver al que da vida Evan Peters.

Qué pasará con Vision cuando llegue al encuentro de Wanda y especialmente cuando White Vision ingrese al Hex; porqué Hayward (Josh Stamberg) mintió sobre las intenciones de Wanda; ¿realmente Agatha es quien mueve los hilos en ‘WandaVision?, y ¿quién será el cameo sorpresa del que tanto han hablado para la serie?

El nuevo capítulo de 'WandaVision' -y presumiblemente el último-, se estrenará el próximo viernes 5 de marzo en Disney+, abriendo paso tanto a las siguientes series de Marvel como a la película de 'Doctor Strange: In the Multiverse of Madness'.

Wanda ya destruyelos a todos 💔#WandaVision pic.twitter.com/nHyYBSZlLy — Barquito de papel ⛵ (@vaaleekriim) — Barquito de papel ⛵ (@vaaleekriim) February 26, 2021