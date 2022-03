Voz original Tobey Maguire en español dobla todo el guión de ‘Spider-Man:No Way Home’ (VIDEO)

Tras el lanzamiento de ‘Spider-Man: No Way Home’, en formato digital muchos usuarios volvieron a disfrutar de la película. Sin embargo, hubo algunos como la voz original de Tobey Maguire en español quien redobló a su personaje.

Luis Daniel Ramírez, quien da voz a Spider-Man en las primera trilogía del superhéroe, volvió para dar voz Tobey Maguire en modo de tributo junto con escenas originales de la película en digital.

El video fue compartido por Luis Daniel Ramírez, a través de su página oficial de Facebook. El actor realizó el doblaje a petición de los fans de Spider-Man

Cabe recordar que el actor Luis Ugarte, fue quien tomó el papel del personaje en la película ‘Spider-Man: No Way Home’, en lugar de Luis Daniel Ramírez, quien debido a ‘Unos pedillos’, no pudo participar.

¿Y cómo dice el público?

El video fue recibido de buena forma por los fans del actor, quienes esperaban la participación de la voz original de Tobey Maguire en ‘Spider-Man: No Way Home’, sin embargo era imposible.

En el video se incluyeron varias escenas de la última película del trepamuros, incluida la tan recordada escena de: “¿Quieres que te la truene? Cuando Andrew Garfield (Peter 3) le ayuda a Tobey Maguire (Peter 2) a tronarse la espalda.

❤️🔥 Luis Daniel Ramirez (Actor de Doblaje Mexicano de Tobey Maguire 2002) dobla todo el guión de TM en Spider-Man No Way Home como tributo 🔥❤️



El video ha sido descargado por varios usuarios de redes sociales, quienes lo han compartido a través de sus perfiles, por si ‘Facebook’, lo da de baja de por vida.

Tal fue el buen recibimiento del vídeo del doblaje de la voz original Tobey Maguire, que los usuarios han agradecido al actor por traerles recuerdos de la infancia.

Cuando los ‘Cheetos’, estaban en 2 pesos y el frutsi en 2 pesos con 50 centavos.

Me encanto tu trabajo. Gracias enserio, mi niñez te lo agradece mucho de corazón, fuiste parte de mi vida desde que tuve 7 años y tengo 21 ahora. No me queda nada mas que decir gracias Luis Daniel. “Trata de mejorar” Aldair Flo, usuario de Facebook

También hubo varios usuarios quienes opinan que la voz original de Tobey Maguire de Luis Daniel Ramírez suena demasiado joven y creen que la decisión de cambiar de actor fue la correcta.

“Creo que no combina con el actual ya que aquí se nos demuestra a un Peter más viejo que ha vivido mucho tiempo siendo Spider-man, mientras que la voz de Luis Daniel suena más joven” Guiliano Puicon, usuario de Facebook

¿Por qué el actor de voz original no participó en ‘Spider-Man: No Way Home’?

El actor de voz, Luis Daniel Ramírez no participó debido a que fue denunciado por acoso y violación a la privacidad de varias actrices de doblaje, quienes estaban involucradas en sus proyectos.

Incluso la actriz Marisol Romero compartió su experiencia de acoso con el actor de voz original de Tobey Maguire.

“Amores, les quiero compartir con mucho pesar que renuncié a todas mis participaciones en ‘Grupo Macías’, ya que supe que Luis Daniel Ramírez sigue laborando en sus instalaciones y yo no puedo ni quiero compartir espacio con un agresor, no sería correcto ni congruente” Marisol Romero, muro de 'Facebook'

De esta forma el actor se ha decidido alejar del mundo del doblaje formal para trabajar de forma independiente, dando voz al youtuber ‘Mr. Beast’ en español.