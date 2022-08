Se ha liberado el angustiante adelanto de Bones And All, la nueva película de drama y terror con Timothée Chalamet.

En menos de 30 segundos se dio un vistazo, por momentos inquietante, de la cinta que coprotagonizará Timothée Chalamet, quien a sus 26 años cuenta con una filmografía envidiable.

Luego como consolidarse como una estrella juvenil en Hollywood y de actuar en ‘Dune’, Timothée Chalamet vuelve a la pantalla grande para beneplácito de todos sus seguidores.

Timothée Chalamet en la película: Bones And All (@RealChalamet / Twitter)

Esta vez lo hace de la mano del director Luca Guadagnino con quien anteriormente Timothée Chalamet trabajó junto a Armie Hammer en Call Me by Your Name.

Bones And All ha causado expectativa en el cine, no solo por Timothée Chalamet, sino porque será parte de Festival Internacional de Cine de Venecia 2022 .

Prestigioso evento fílmico en el que Bones And All competirá por un galardón y reconocimiento por parte de la crítica especializada.

Timothée Chalamet en la película: Bones And All (@RealChalamet / Twitter)

¿De qué trata Bones And All? La nueva película de Timothée Chalamet

Basada en la novela homónima de la escritora estadounidense Camille DeAngelis, Bones And All se centra en Marel Yearly (Taylor Russell).

Ella emprende un viaje a través de Estados Unidos para encontrar a su padre que nunca conoció. Su objetivo es saber por qué tiene la necesidad de matar y devorar a las personas que la aman.

Durante su travesía, Marel Yearly conocerá a Lee (Timothée Chalamet). Por lo que deja ver el angustiante avance de Bones And All, ellos tendrán una relación sórdida .

Taylor Russell y Timothée Chalamet en la película: Bones And All (@RealChalamet / T)

Además de Timothée Chalamet, el elenco de Bones And All está conformado por:

Taylor Russell

Mark Rylance

Chloë Sevigny

Michael Stuhlbarg

André Holland

Jessica Harper

David Gordon Green

Francesca Scorsese

Jake Horowitz

Anna Cobb

Steven Terry Walker

Johanna McGinley

Christine Dye

Claudio Encarnacion Montero

Dave Kajganich fue el encargado de adaptar al cine la novela de Camille DeAngelis . Este guionista ya trabajó anteriormente con Guadagnino en la cinta Suspiria de 2018.

LUCA GUADAGNINO’S BONES AND ALL 🩸🩸🩸 pic.twitter.com/Q1ErygQvGF — Timothée Chalamet (@RealChalamet) August 10, 2022

¿Cuándo se estrena Bones And All? El nuevo proyecto fílmico de Timothée Chalamet

Hasta ahora, solo se tiene confirmado que Bone And All, la nueva película con Timothée Chalamet, se estrenará el próximo mes de noviembre en los Estados Unidos.

Para regiones como América Latina aún falta definir su exhibición en salas de cine o su emisión en plataforma de streaming.