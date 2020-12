Jared Leto y Tom Hardy también estarían en 'Spider-Man 3'

Nuevos rumores apuntan a la aparición especial de Tom Hardy y Jared Leto como Venom y Morbius en 'Spider-Man 3'.

Siguen los rumores alrededor de 'Spider-Man 3', el más reciente señala que Tom Hardy y Jared Leto también participarían en la película, en sus papeles de Venom y Morbius respectivamente; aunque con participaciones un tanto diferentes.

Tom Hardy y Venom serían parte importante del filme, siendo de los villanos principales de la historia; de acuerdo con el insider Daniel Richtman, habría 9 antagonistas, de los cuales uno sería el ya conocido Eddie Brock, aunque no se dan detalles de cómo se integraría él a la trama.

Se estaría buscando la llegada del "Protector Letal" a este ya megacrossover de Spider-Man, no sólo por la historia que liga a ambos personajes, también porque Disney desea comenzar a trabajar con este luego del buen recibimiento de su película y expectativa de su segunda parte.

Venom Sony

Jared Leto sólo tendría un cameo a diferencia de Tom Hardy

Contrario a Venom y Tom Hardy, el Morbius de Jared Leto sólo tendría una pequeña aparición en 'Spider-Man 3'; el mismo Daniel Richtman señala que el actor estaría en pláticas para hacer un cameo en el filme, no se sabe si como el científico Michael Morbius o ya transformado en vampiro.

Algo a señalar es que, a diferencia de lo que sucediera con el Venom de Tom Hardy, que se estableció separado de 'Spider-Man'; el Morbius de Jared Leto ha dado varias pistas de estar en el mismo universo del Hombre Araña, aunque no se sabe de qué versión.

'Morbius' Sony Pictures

Si bien todo esto son meros rumores que hay que tomar con pinzas, prácticamente todo lo relacionado la tercera entrega de Spidey ha resultado ser cierto, por lo que existe una buena posibilidad de que veamos por lo menos a unos de estos personajes en la película.

'Spider-Man 3' se estrenará en cines (a menos que haya un cambio de último momento) el próximo 17 de diciembre de 2021.

Con información de We Got This Covered.