Una Película de Minecraft llega a cines de todo el mundo el primer fin de semana de abril, pero ya empezó mal con su calificación en Rotten Tomatoes.

Pues como muchas otras adaptaciones de videojuegos, Una Película de Minecraft fue reprobada en Rotten Tomatoes por los medios especializados.

Siguiendo con la maldición de este género, que fuera de algunas obras destacadas —como Sonic— no encuentra el camino con sus adaptaciones al mundo del cine comercial.

No obstante, queda ver si el público opina lo contrario, pues es sabido que los fans han llegado a rescatar estos productos, como sucedió con Super Mario Bros. y Five Nights at Freddy’s.

Minecraft La Película (Warner Bros.)

La calificación de Una Película de Minecraft en Rotten Tomatoes

Con 45 reseñas contabilizadas al momento, Una Película de Minecraft tiene la vergonzosa calificación de 53% de críticas positivas en Rotten Tomatoes.

Lo peor del caso es que la calificación de Una Película de Minecraft en Rotten Tomatoes tiene una tendencia a la baja.

Es decir, mientras se suman más reseñas, la calificación desciende poco a poco; por lo que se podría hundir aún más cuando se de su estreno en Estados Unidos el 4 de abril.

De hecho, en el mejor de los casos, la película podría rondar el 55% de aprobación e incluso llegar al 58% o 59%, pero nada más.

Calificación de Una Película de Minecraft en Rotten Tomatoes (Especial)

¿Qué dicen en Rotten Tomatoes de Una Película de Minecraft?

En general, las reseñas de Rotten Tomatoes apuntan que Una Película de Minecraft es “mediocre” en casi todos los sentidos.

Principalmente, las reseñas de Rotten Tomatoes mencionan que Una Película de Minecraft carece de alma o de buenas ideas, siendo “aburrida y con un pésimo CGI“.

Lo único que rescatan algunos es la dinámica entre Jason Momoa y Jack Black, que logran cargar un poco con el filme; fuera de esto, lo demás es “pesado y tedioso”.

Al grado que algunos le recomiendan mejor a la gente que pongan el juego, pues este es más divertido y le dará una mayor satisfacción al público que Una Película de Minecraft.